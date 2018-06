JUHTKIRI: Võta hoogu maha!

Kui maantee äärde paigaldatud kiiruskaameratesse suhtuvad juhid pigem nagu kihutajaid püüdvatesse liikluspatrullidesse, siis elektrooniliste kiirustabloode suhtes on sohvrid meelestatud sõbralikumalt. Pole ju see seadeldis mõeldud selleks, et kedagi vahele võtta, vaid et tuletada meelde: käitu liikluses korrektselt.

Üks asi on jälgida oma sõiduki spidomeetrit – võib ju sinna kiikamine meelest minna. Pisut teine asi on aga näha tablood, millel vilkuv number – su auto sõidukiirus – annab märku: “Sina, autojuht, ületad lubatud piirkiirust. Võta hoogu maha!”

Vähemalt seadusekuulekate juhtide jalg vajutab siis gaasipedaali pisut õrnemalt.

Selliseid tabloosid võiks meie teedel olla rohkemgi kui vaid mõnes kohas.

Nii mõnegi liikleja arvates ei teeks ka paha, kui Kuressaare–Kuivastu maantee äärde, kus juhid liiga agaralt gaasi rutjuvad ja ohtlikke möödasõite teevad, paigaldataks kiiruskaamera.

Ehk on siis edaspidi vähem neid, kes, gaas põhjas, “täie lauluga” kõigist ülejäänutest mööda kihutavad.