Juubilar Ingla Leisile avati Tornimäel pink

Eile avati Tornimäe rahvamaja ees pink teenekale kultuuritöötajale Ingla Leisile, kes 1960. aastal võttis samas paigas vastu rahvamaja juhataja koha. Kultuuritööd on see sitke saare naine teinud veel Orissaare kultuurimaja direktorina ja Aruküla rahvamaja juhatajana.

Mandrimaalt kodusaarele tagasi tulnud sai temast taas Tornimäe rahvamaja juhataja. Sellel ametipostil töötas tunnustatud näitejuht, rahvatantsija, koori- ja ansamblilaulja 2000 aastani.

Taidlusega on eile 85-aastaseks saanud naine seotud siiani: Ingla laulab Aderkasi naisansamblis.

“Ingla on meie kultuurilukku jätnud sügava jälje. Ta on Tornimäe näiteringi asutaja, ise lavastanud mitu näitemängu ja võitnud auhindu nii oma rollide eest kui ka lavastajana. Rahvatantsuansambel Pöide Piigad on tema eestvõttel loodud, samuti lauluansambel Vokiratas. Inglat jagus igale poole, jagub praegugi,” rääkis praegune Tornimäe rahvamaja juhataja Krista Riik.

Juubilari õnnitlesid eile mandrimaalt kohale sõitnud Aruküla kultuuriseltsi taidlejad, eesotsas sealse kultuuritöö juhi Garina Toomingaga.

Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm tõdes lillesülemit üle andes, et tema ei suuda hästi ette kujutadagi, kui palju rõõmu on Ingla Leis aastakümnete jooksul suutnud inimestele pakkuda. Teadagi tunnevad taidlejad isetegemisest rõõmu ja nende esinemine annab positiivse emotsionaalse laengu ka publikule.

Tornimäe rahvamaja hubases õhkkonnas rääkisid õnnitlejad, Ingla endised kolleegid, taidlusringide juhid ja arvukad isetegevuslased oma kokkupuudetest juubilariga, meenutasid meeldejäävaid kohtumisi ja tõid esile Ingla rolli kultuuritöö edendamisel. Taidlejad olid koguni kokku pannud väikese laulu- ja tantsupõimiku.

“Ma ei osanud unes ka näha, et niisugune meeldejääv päev tuleb. Suur-suur tänu kõigile!” tänas Ingla Leis meeldiva üllatuse eest.