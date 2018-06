Kalle pere rukki- ja saialillekasvandus Pihtlas

Eesti rahvuslille rukkilille õiteilu võime imetleda põhiliselt põlluveertes ja lausa teraviljapõldudel, kus rukkilille sinised õied pilku püüavad. Aga miks mitte kasvatada rukkilille kui ravimtaime ja lõikelille kodupõllul või peenramaal.

Just nii arvasid ligi kolm aastat tagasi Tallinnast Pihtlasse kolinud Aivar ja Katrin Kalle. Mõeldud – tehtud. Aasta tagasi külvasid Paevälja uustalunikud saialille ja rukkilille seemned mulda ning nüüd pakuvad nad nendest taimedest tehtud tooteid kunagises Pihtla vallamajas, kus nad äsja avasid kohviku Nöges.

“Kui rukkilille kroonlehed õisiku küljest ära korjata ja need kuivatada, saab neid kasutada mitmel viisil – kas köögis toitude valmistamisel või ravimtaimena. Musta teega segatuna annavad õied joogile omapärase värvuse ja maitse. Toiduvärvina saab neid samuti kasutada,” teeb Aivar sissejuhatuse.

Rukkilille omadusi tuleb Aivaril ja Katrinil tihti ka huvilistele tutvustada. Rahvuslille ääris­õite leotist kasutatakse uriini- ja sapieritust soodustava vahendina, ka silmakompressiks sobib see suurepäraselt. Õite viina- või veeleotist on eestlased tarbinud juba iidsetest aegadest köha ja palaviku vastu.

Ennekõike räägivad talunikest kohvikupidajad Kalled aga rukkilille kasutamisest teesegudes ja värvainena ning toitude garneerimisel. Saialille kohta tuleb vähem selgitusi anda. Inimesed teavad, et sellest saab head teed ja toitude kaunistamisel kasutatakse saialille samuti.

Kõigepealt hakkasid Paevälja talunikud aga hoopis maasikaid kasvatama. Tänavune saak 1,2 hektari suuruselt maa-alalt jäi mahetalunikel loodetust väiksemaks. Teadagi miks – põud. Mullu maasikakasvatusega algust teinud pere arvates võiksid nad maitsvaid marju palju suuremates kogustes pakkuda. Tarbijaid leidub. Aastase kogemuse põhjal võib Aivar väita, et Saaremaa on maasikate kasvatamiseks sobiv paik.

“Kui oleks kasvatajaid rohkem, siis tuleks ka toodangut enam. See võimaldaks maasikaid Saaremaalt ühtse kaubamärgi all ka eksportida,” arvab Aivar.

Kohvik Nöges on nii Pihtla elanike hulgas kui ka kaugemate külaliste seas head vastuvõttu leidnud. “Nõgesest teeme siin alkoholivaba jooki. See on selline omanäoline jook, milleks ainult nõgesest ja veest ei piisa. Paneme juurde minimaalselt magusainet ja lisame melissi, mis annab teravama maitse. Teadlaste uuringute kohaselt on nõges meie piirkonna looduslikest taimedest kõige toitainerikkam,” räägib Aivar.

Paevälja talu näide on sellest, et traditsiooniliste põllu-, aed- ja köögiviljakultuuride kõrval saame edukalt kasvatada ka muid, näiteks ammusest ajast tuntud looduslike raviomadustega taimi.