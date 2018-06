Saaremaa kaubamaja parklas tuleb kasutada parkimiskella – esimesed kaks tundi on kellaga parkimisel tasuta, iga järgneva tunni eest tuleb maksta euro.

Coopi kaubamärki kandva Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov ütles Saarte Häälele, et ümbruskonnas on üksjagu inimesi, kes pargivad terveks tööpäevaks auto kaubamaja parklasse, mis on eraparkla. Seetõttu varustati parkla vastavate märkidega, mis annavad teada, et tegemist on tasulise parkimise alaga.

Seni on uut korda eiranud autojuhtidele pandud kojameeste vahele meeldetuletus, mis annab teada tingimuste muutumisest.

“Esialgu piirdume meeldetuletusega, aga eks me siis muutume karmimaks ka kahtlemata,” lausus ta ja lisas, et neile osutab teenust Securitas, kes iga tunni tagant korra parklas autosid kontrollimas käib.

Koov tõdes, et kaubamaja parklat hakkasid tööinimesed kasutama pärast kesklinna liikluse sulgemist.