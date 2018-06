Orissaare internaatkooli hoone äratatakse uuele elule

Illiku laiul tegutsev MTÜ Piidivabrik teeb Orissaare endisest internaatkoolihoonest festivali I Land Sound külalistele ja asjaosalistele öömaja. Tuleval aastal soovivad nad aga avada seal aastaringselt lahtioleva hosteli.

“Kõik sai alguse sellest, et tunneme juba aastaid puudust majutuskohtadest,” selgitas MTÜ Piidivabrik juhatuse liige Paap Uspenski, et Illiku laiu üritused ei saa niimoodi edasi areneda. “Mõned kohalikud on ärganud ja tekitavad kodumajutusi juurde, aga me teame, kuhu ise tüürime, ja sellest jääb ilmselgelt väheks,” lisas ta, viidates tänavu teist korda toimuvale festivalile I Land Sound. Suurüritusse annavad oma panuse sel aastal 150 vabatahtlikku üle Eesti. “Pluss sama palju DJ-sid, 70 kunstnikku ja siis veel oma meeskond – ligi 50-pealine –, rääkimata festivali külastajatest,” loetles Uspenski.

Nii seavadki Piidivabriku sõbrad Orissaare keskuses sisse retrohõngulist ja kunstiga rikastatud ööbimispaika. Uspenski märkis, et majas on väga hea ventilatsioon, mistõttu ei ole kümme aastat tühjalt seismist sellele suuremat viga teinud. “Mingites koridorides ja märjemates ruumides on krohv seintelt maas, aga muidu on isegi tapeet väga hästi säilinud,” rõõmustas ta. Uspenski toonitas, et kindlasti ei ole plaanis kapitaalremonti. “Meie eesmärk on pakkuda teatud mõttes elamusmajutust – nagu meie Illiku toimetuste puhul ikka, anname sellele veidra kiiksu või siis õigemini jätame selle alles,” selgitas ta, et vana koolimaja iseärasused, nagu näiteks kaunid, aga ka koledad fraasid seintel, jäävad alles.

Sel suvel majutab endise internaatkooli hoone eelkõige I Land Sound’i külalisi. Tuleval aastal loodetakse aga jõuda nii kaugele, et vanast koolimajast saaks kõigile nõuetele vastav hostel. “Siin võiks majutada pulmalisi, lastelaagreid, inspiratsiooni otsivaid kunstnikke,” avas Uspenski enda ja mõttekaaslaste plaane. Lisaks soovitakse maja muuta omamoodi avatud kontoriks, mis pakuks linnamürast väsinutele vaheldust. “Tuled terve kaadriga hallist Tallinna kontorist siia ja töötad siin kuu või paar,” tõi Uspenski näiteks ja selgitas, et omalt poolt pakutakse odavaid pindasid, aga vastu tahetakse saada kogemust. Kuna tutvusringkond on noortel suur, on neil Uspenski sõnul juba praegu ilma reklaamitagi viis ettevõtet, kes niisuguse teenuse vastu huvi tunnevad.

Üleeile toimetas endises koolimajas kümmekond või rohkemgi Piidivabriku sõpra. Tallinnast appi tulnud Ragnar ütles, et Orissaarde tõi ta omal ajal pruut.

“Pruudiga enam koos ei ole, aga seltskond jäi,” selgitas ta, lisades, et teda hämmastas, kui palju ühtehoidvaid noori siin Eestimaa nurgas on. Sõprus on püsinud pea kümme aastat ja nii tuli suure osa elust ehitusega tegelenud Ragnar hea meelega hostelit sisse seadma.

Tööst puudu ei tulnud – kogu eesruum oli täis saematerjali, millest lüüakse kokku narid, kõigil kolmel korrusel seati aga sisse külalistele mõeldud tube ja puhkeruume. Täna toimuvad endises koolihoones talgud, kuhu on oodatud kõik, kes tahavad kaasa lüüa. Uspenski sõnul on tulemas ka hulk Eestis õppivad välismaalasi.