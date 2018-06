REPLIIK: Ega kindlus ole vaid bastionid ja suurtükid

Tõnu Sepp, Saaremaa muuseumi projektijuht

Kuigi vahepeal olid Kuressaare kindluse tuuliku ehitamisega lood natuke segased, ehk jõuab asi nüüd ikka võiduka lõpuni.

Läänebastioni peal on tuulik kunagi olnud. Selle kohta on meil konkreetsed allikad. Tuulikut on lausa graafiliselt kujutatud üsna mitmel kindluse plaanil 17. sajandist. Isegi veel 17. sajandi lõpul kandis see bastion ka Tuulikubastioni nime ning seda täiesti ametlikult. Seega on see, et tuulik seal asunud on, fakt. Miks ta ei võiks siis seal jälle olla?

Kõikides muuseumi arenguprogrammides, mis meie viimaste aastate projektidega seotud, on üheks eesmärgiks olnud Kuressaare kindluse või fortifikatsiooni ajaloo teemapargi arendamine. See ongi see pisike nüanss, et ega kindlus ole ainult bastionid ja suurtükid. Kindlus on ka meeskond, kes seal igapäevaselt elab. Kindlus tähendab ka selle meeskonna elukohti, leivaahjusid, välipeldikuid, samuti tuulikuid. See on loomulik osa kindluse terviklikkusest. Arvestades, kui kõrgel ja lageda koha peal bastion on, oli see igati mõistlik mõte sinna tuulik püsti panna. Ega see tuulik ole ka midagi unikaalset. Euroopas on üsna palju näiteid, kus tuulikud on kindluste bastionidel olnud. Euroopas on neid ka üsna palju sinna tagasi ehitatud, olgu Saksamaal, Hollandis või isegi Venemaal. Nii et meie pole selles suhtes üldsegi originaalsed.

Need väikesed graafilised skitsid seal kindluse plaanide peal 17. sajandist määravad ära ainult tuuliku tüübi – tegemist oli pukktuulikuga. Kuna need ei anna täpseid lahendusi, on Mihkel Koppel kui projekti autor ja Eesti parim tuulikutundja teinud oma valikud teatud kriteeriumide järgi. See pukktuulik, mis läänebastionile ehitatakse, tuleb kõige arhailisemat tüüpi pukktuulik, mille mõningaid näiteid on Saaremaal olnud. Eemalt vaadates paistab see tavaline pukktuulik, aga kes asja natuke jagab, hakkab nägema konstruktsiooni- ja detailierinevusi. Seega tuleb meie kindluse tuulik suhteliselt unikaalne.

Kadi raadio 27. juuni saates “Keskpäev”