Riigihalduse minister Janek Mäggi kohtus Muhu vallajuhtidega Kesselaiul

Eile tutvus riigihalduse minister Janek Mäggi Muhu valda kuuluva Kesselaiuga ja kohtus seal Muhu vallajuhtidega. Ministri külaskäigu üks eesmärke oli viia end kurssi saarte püsielanike peamiste muredega.

Mäggi leidis, et kuna Kesselaiul puudub meretranspordi püsiühendus, on see väikesaare elanike jaoks kindlasti suurim probleem. On ju püsiühenduse puudumisel keeruline tagada arstiabi kättesaadavust ja pakkuda postiteenust. Minister Mäggi märkis, et kuigi riiklikku meretransporti igale väikesaarele korraldada ei saa, on koostöös omavalitsusega võimalik olukorda kindlasti paremaks muuta.

Rahvastikuregistri andmeil elab Kesselaiul kuus inimest, suvel võib elanike arv kerkida aga veerandsajani.

Perioodil 2011–2017 on Muhu valda väikesaarte programmist Kesselaiu arendamiseks toetatud rohkem kui 233 000 euroga. See raha on kulunud Kesselaiu elektrivarustuse rajamiseks ning päästepunkti rajamiseks ja varustamiseks, Kesse-Jaani sadama sildumiskai ehitamiseks ja Kesselaiu abaja paadisilla rajamiseks.

Kesselaid on Eesti vanim ja kõrgeim laid ning selle pindala on ligi 1,7 ruutkilomeetrit. See asub mandri ja Muhu saare vahel, mõlemast umbes nelja kilomeetri kaugusel.