Delfi andmetel on laupäeva hommikul Tallinnas Pärnu maanteel asuva baari Café VS juures kakluse käigus teist meest kätte tulistanud mees Oleg ja Viivi Sõnajala poeg Taavi Sõnajalg.

Laupäeval kella 9.15 ajal tulistati Tallinnas Pärnu maanteel asuva baari Cafe VS ees tulirelvast, teatas Põhja prefektuur. Esialgsetel andmetel käis kaklus kahe mehe vahel, mille käigus haaras 34-aastane mees oma sõiduautost relva ning tulistas 26-aastast meest kätte.

Politseinikud pidasid 34-aastase mehe kinni, kes toimetati kesklinna jaoskonda, 26-aastase mehe viis kiirabi aga haiglasse. Sündmuskoht on osaliselt sisse piiratud ja politseinikud koguvad tõendeid. Tulirelvast lasknud mehel on kehtiv relvaluba.

Juhtumi täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus, mida menetleb Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskond.

TV3 “Kuuuurija” saatejuht Katrin Lust kirjutab, et sai juhtunu osas kontakti Taavi sõbraga, kes oli nõus asja selgitama. Taavi Sõnajala sõber ütles, et vastu hommikut läks Taavi koos sõbraga öölokaali Cafe VS.

“Taaviga ma rääkida ei saanud, küll aga sain paar sõna rääkida sõbraga, kes oli seal temaga koos. Nad tulid VS-ist juba välja, kui neile järgnes mingi noortekamp, kes neile kallale läks. Sõbra sõnul said nad nende käest peksa. Kui korralikult nad said, seda ma ei tea. Küll aga tean seda, et Taavil ei jäänud muud üle kui rüseluse käigus haarata autost relv. Tal on relvaluba ja ta kannab seda alati endaga kaasas. Samal ajal kui neid peksti, saigi ta relva kätte ja tulistas ühte neile kallale tulnud meest.”

Sõnajala sõbra sõnul ei olnud Taavil muud võimalust kaklusest pääsemiseks ja relvast tulistamine oli tema sõnul põhjendatud enesekaitsega. “Taavi oli meie sõbraga kahekesi, aga noortekambas oli neid palju rohkem. Viis või kuus tüüpi lihtsalt hakkasid neid taguma,” lisas mees. Sõnajala sõber ütles, et väidetavalt kallale tulnud noortekamba nimed ja isikud ei ole veel teada.

Taavi Sõnajalg sattus esimest korda teravamalt avaliku tähelepanu alla 2002. aastal, kui osales koos onupoeg Alariga lehekuulutuste kaudu tänaval mobiiltelefoniäri ajades võltsitud viiesajakrooniste juhtumis.