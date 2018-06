TENE: SODIAAGI ÜLEMINEKUD

Sodiaak on kujuteldav vöö taevas, mis ulatub ligikaudu 8 kraadi mõlemale poole Päikese teekonnast taevavõlvil ehk ekliptikat, see on Päikese nähtav teekond taevasfääris, mille see läbib aastaga.

Kuurajad ja planeedid on samuti sodiaagivöös, mis mõjutavad meie maapealset elu ja sodiaagimärkide kujundamist.

Sodiaagivöö on jaotatud kaheteistkümneks tähtkujuks ehk sodiaagimärgiks, mida meie tunneme Jäära, Sõnni, Kaksikute, Vähi, Lõvi, Neitsi, Kaalude, Skorpioni, Amburi, Kaljukitse, Veevalaja ja Kalade tähtkujuna.

Terve aasta jooksul liigume ühe kuu kaupa sodiaagivöös tähtkujus...