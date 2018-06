Turul läheb kaubaks värske kartul

Kuressaare kultuurikeskuse juurde kolinud turu praegune müügihitt on värske kartul.

Kõljalas asuva Kasesalu mahetalu perenaine Veeve Kaasik tõi eile hommikul turule herne ja värske kartuli. Herne kilohind oli 6 eurot ja värskel kartulil – nagu näitasid enamiku eilsete müüjate kirjutatud sildid – 3 eurot ja 50 senti kilo eest.

““Arielle” on hea sort,” kiitis Kaasik kilekottidesse pakitud mugulaid.

Kaasiku sõnul on kartulikasvatajate tänavust saaki mõjutanud nii põud kui ka juunikuine öökülm. “Tulime sellest siiski võitjana välja,” märkis ta, lisades, et kuivuse tõttu on kartulitaimedel siiski vähe mugulaid all.

Kasesalu talu maasikaaeg on Kaasiku sõnul läbi ning neid marju tal enam turule tuua pole. “Maasikaaeg oli tavalisest kaks nädalat ees,” märkis ta.

Tema kõrval kaubelnud Kalev Trei, Kaali-Liiva küla Kullamäe talu peremees, lubas aga selle natukese maasikaid, mis veel tulemas on – sordist “Sonata” – peagi müüki tuua. Eile müüs Trei turul kartuleid, “Flaviat” ja “Solisti”, küsides kilo eest 3,50.