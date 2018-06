Vald ei kasuta võimalust nõuda kesklinnas ehitust kella 19ni

Kesklinna ehituse lepingu järgi saaksid ehitajad iga päev teha tööd kuni kella seitsmeni õhtul, kuid nii Saaremaa vallavalitsuse kui ka Merko Infra sõnul on see vaid võimalus, mitte kohustus.

“Kell viis on vaikus ja labidas pannakse käest,” nendib kesklinnas toitlustuskohta pidav ettevõtja. Viimastel kuudel on tema käive kokku kuivanud, sest hoolimata imeilusast maikuust ja ilma poolest normaalsest juunist inimesi kesklinnas ei liigu. Mees ei heida seda rääkides midagi ette ehitajatele, kes teevad oma tööd vastavalt lepingule.

Küll aga sai ta alles sel nädalal teada, et AS-i Merko Infra ja vallavalitsuse vahelise ehituslepingu järgi on ehitajate tööpäevade lõpuks märgitud kell 19. See võimaldaks kokkuvõttes teha töö valmis mitu kuud varem. Iga päev kaks tundi kauem kestev sagimine ehitustandril ei segaks ilmselt kedagi.

“Kella seitsmeni töötamine on võimalus, mitte kohustus,” ütles Saarte Häälele Merko Infra projektijuht Leo Rahu, kes ei näe firma poolt vaadates praegu vajadust tööprotsessi kiirendada. Ta lisas, et kesklinna kohvikute suveterrassid on jalus ja kui neid ei oleks, võiks ka kella 19-ni tööd teha. “Aga hetkel ei näe vajadust, sest oleme graafikus,” nentis Rahu. Küll aga avaldas Merko sel nädalal toimunud töökoosolekul soovi alustada kolme nädala pärast töödega Kauba tänaval ja Vabadussõja ausammast ümbritseval alal, kuna vastasel juhul tekib seisak. Just samal ajal algavad Saaremaa ooperipäevad.

Ka abivallavanem Mart Mäeker ütles, et lepingus sätestatud kellaaeg tähendab ehitajale võimalust töötada kella 19-ni. “Mitte seda, et töölised, kes alustavad tööpäeva kell 8, peavad töötama ehitusplatsil 11 tundi järjest,” sõnas ta.

Leo Rahu viitas, et ega tööpäevade pikendamine nii lihtne olegi. Arvestada tuleb tööseadusandlusega, mis sätestab 8-tunnised tööpäevad. Võimalus on teha vahetustega või maksta meestele lisatasu, täpsustas Rahu.

Mäekeri sõnul ei arvestatud hankelepingu tingimusi koostades kahes vahetuses töötamise variandiga. Esiteks olnuks risk maksumuse kallinemiseks, sest isegi praeguste tingimustega läks ehitus planeeritust kallimaks. Teiseks oleks Mäekeri hinnangul tekkinud kohviku- ja restoranipidajate nurin, et isegi õhtul ja öösel ei saa rahulikult töötada.

“Samuti öörahu küsimus – paar aastat tagasi oli suur probleem baari Uim tegevusega, ei kujuta ette, mis pretensioone oleks esitatud ööpäev läbi kestva ehituse korral. See kajaks ju üle poole linna,” selgitas Mäeker, lisades, et linn ei koosne ainult keskväljakul ja Lossi tänaval asuvatest ettevõtjatest. Saarte Hääle andmeil saatis Uime kohta kriitilisi pöördumisi üksainus Kauba tänava kinnisvaraomanik, kelle maja ja ööbimiskoht asub baarist mõnekümne meetri kaugusel.

Mitme Kuressaares Tallinna ja Kohtu tänaval asuva kinnistu omanik Vjatšeslav Leedo ütles, et on samuti oma murelike rentnikega rääkinud. Ettevõtja on nendega ühte meelt: ehitus on vajalik ja Merkot tuleb töö eest kiita, kuid vallavalitsuse eeltööd on jäänud puudulikuks.

“Ehitaja suudaks hea tahtmise juures teha tööd igapäevaselt kaks tundi kauem, kui vallavalitsus oleks tööde graafiku pannud eesmärgiga töö võimalikult kiiresti ära teha,” rääkis Leedo Saarte Häälele. “Aga praegu on graafik halvasti koostatud ja ehitajaga pole vist räägitudki, mis võimalused oleks töid kiirendada.”

Abivallavanem Mart Mäekeri sõnul oleks ehitajal töötamine kindlasti kiirem ja efektiivsem, kui oleks kätte saadud kogu tänava ja kõnniteede pind. Praegune olukord on kompromiss – ühelt poolt saavad töötada tänavakohvikud ja teisalt toimub ehitus.

Ettevõtja Leedo sõnul tuleks kindlasti rohkem arvestada Saaremaale inimesi ja raha toovate üritustega ja ka operatiivsemalt infot jagada. “Oleks parem, kui ettevõtjatel ja inimestel oleks jooksev info, senine teavitamine on olnud ebapiisav,” kinnitas ta.

Ehitusfirma omanik ja varem ka ehitusfirmat tegevjuhina juhtinud Leedo ütles, et saab ehitajast hästi aru – tööd tuleb hoida ja selles pole midagi halba. Küll aga näeks ta tunduvalt nõudlikumat suhtumist tellija ehk vallavalitsuse poolt. Alustades kasvõi sellest, et ehitusega võinuks alustada varem ja kaaluma vahetustega töötamise võimalust. “Kui ikka ehituses on väga kiire, tehakse vajadusel ka kolmes vahetuses,” leiab ta.

Mart Mäeker rääkis, et jälgis Tallinna linnavalitsuses töötades nii Harju tänava kui ka Viru tänava rekonstrueerimist ja kahes vahetuses töötamist ei märganud. “Öösel teostati kas kiireid avariilisi töid või olid siis mingid objektid kusagil elamukvartalitest kaugemates piirkondades,” sõnas ta.

Mäeker kinnitas, et lepingust lähtuvalt teeb vallavalitsus endast oleneva, et järgmise suvehooaja alguseks oleks linnaruum korras ja selle aasta ehitusest tekkinud miinus pööratakse loodetavasti plussiks. “Vaevalt ükski ettevõtja seda küll ütlema tuleb,” märkis ta.