Saaremaa vallavalitsus pöördus maanteeameti poole sooviga paigaldada riigimaanteede probleemsetele kohtadele elektroonilised kiirustablood.

Ohutuse suurendamiseks tuleks elektrooniline kiirustabloo paigaldada Muhusse Liiva külla, kuna seda läbib valdav osa Saare maakonda saabuvast liiklusest ja ka politsei on juhtinud tähelepanu pidevale kiiruse ületamisele antud lõigul.

Teiseks soovib vald kiirustablood Nasva alevikku, kuna see on pikk kiiruspiirangu ala ja autojuhid kipuvad ka seal stabiilselt piirkiirust ületama. Lisaks on seal mitmeid ülekäiguradu, millest ühel juhtus hiljuti ka noore inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetus.

Leisi alevikus soovitakse koostöös maanteeametiga välja ehitada vajalikud kõnniteed ja ülekäigurajad, millega saab oluliselt suurendada liiklus­ohutust, viies sõiduteelt eemale seda teed aktiivselt kasutavad koolilapsed ja teised jalakäijad.

Kõnniteed soovitakse välja ehitada ka Valjala alevikus, et ka sellel lõigul saaksid õpilased ja teised jalakäijad kitsalt sõiduteelt eemale. Nimetatud lõik ühendab aleviku keskust, kooli ja rahvamaja.

Kõljala ja Kaali ühendamiseks soovitakse välja ehitada kergliiklustee, mis ühendaks Kõljalas asuvad korterelamud ja eramud ning Kaalis asuva kooli, lasteaia ja poe.