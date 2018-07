Eesti pöördus põuakahjude tõttu Euroopa Komisjoni poole

Maaeluminister Tarmo Tamm pöördus Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaeluarengu voliniku Phil Hogani poole seoses erakordselt kuiva kevadega, mis võib tänavust saaki mõjutada kuni 70 protsendi ulatuses.

Maaeluministeerium soovib Euroopa Komisjonilt erisust rohestamise toetuse ökokesa tootmispiirangu nõude osas selleks aastaks, mis aitaks loomakasvatajaid sööda varumisel, selgub Tamme pöördumisest volinikule.

“Tänavune kevad on olnud erakordselt kuiv, mis on mõjutanud viljade kasvu ja arengut. Eesti Ilmateenistuse andmetel on terve riik kannatanud põua käes. Maikuu keskmine sademete hulk oli 17 millimeetrit, mis on tavapärasest 60 protsendi võrra vähem. Mitmes piirkonnas oli sademete hulk vaid 8 millimeetrit,” märkis Tamm.

Tamm märkis, et sellist põuda pole Eestis olnud 1950. aastast ning maikuu keskmine temperatuur oli 4 kraadi Celsiuse järgi tavapärasest kõrgem.

“Suviviljad on põua tõttu kannatanud ning põllumajandusteadlased ja -tootjad ennustavad, et olenevalt regioonist võib 30-70 protsenti tänavusest saagist hävineda. Taliviljad on paremas seisus, kuid põud mõjutab ka selle kogutoodangut,” märkis Tamm.

Tamme sõnul tekitab enim muret põua tõttu vähenev loomasööda kogus ja kvaliteet.

“Selle tulemusena niideti rohumaadelt 30-50 protsenti vähem toodangut võrreldes eelnevate aastatega. Samuti oli rohumaade idanevus tänavu väga madal, kuid peaks järgmisel aastal paranema,” märkis Tamm.