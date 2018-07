Heddi Pruulil FC Kuresaare eest sada mängu

17. juuni Eesti naiste jalgpallimeistrivõistluste esiliiga kohtumine JK Tallinna Kalev II vastu oli keskkaitsja Heddi Pruulile 100. liigamäng FC Kuressaare naiskonna eest.

Seni on FC Kuressaare naistest maagilise piiri ületanud Liis Jaaku (Lõhmus) 152, Liisi Salong 123 ja Kätriin Tamm 103 kohtumisega. Heddi Pruulist sai seega naiskonna neljas mängija, kes selle saavutuseni jõudnud.

“See on mulle üllatuseks, ma ei ole jälginud, kui paljudes mängudes olen kaasa saanud lüüa,” tunnistas Heddi Pruul. “Arvestades, et mul on päevaplaan suhteliselt tihe, on see minu jaoks suur saavutus.

Kui sa armastad midagi nii palju, siis ei ole raske selle saja mänguni jõuda. Tuleb ainult tööd teha selle nimel, millest hoolid.”

100 mängu on suur arv ja kindlasti on igal mängijal midagi, mis neist kohtumistest enim on meelde jäänud või mis esimesena pähe tuleb. “Kõige rohkem meenub see, kui sa tunned, et kuidagi ei jõua enam, aga siis surud hambad kokku ja mängid mängu ikkagi lõpuni ja vahet ei ole, mis tabloo näitab,” märkis Heddi Pruul.

Naiskonna peatreener Roland Kütt iseloomustas Heddi Pruuli kui kompromissitut võitlejat, kes läheb igasse olukorda sisse, ei karda vastasega kontakti ja oskab peaga mängida. “Usaldusväärne kaitsja,” tunnistas treener, lisades, et mängudel saab temaga alati arvestada.

“Kindlasti annab tal oma mängus veel palju juurde panna ja eeskätt just palliga tegutsemisel, sest liiga palju lööb kohe ühega ette. Mõnikord võiks palli rohkem hoida ja ka sööta. Aga samas ei ole vastastel Heddist lihtne mööda mängida ja ta ei karda haiget saada.”

Heddi Pruuli sõnul on ta oma seniste mängudega enam-vähem rahule jäänud, kuigi alati saab palju paremini mängida.

“Ma tean, et olen väljakul üritanud endast parima anda,” tõdes ta. “Ka naiskond on väga suure hüppe teinud. Kui kunagi mängiti pikka palli ette ja las ründaja jookseb, siis nüüd üritame ikka läbi kõikide liinide mängida.”

Oma eesmärkidest jalgpallis rääkides ütles Heddi Pruul, et ta üritab nii kaua kui võimalik mängus olla. “Meil tulevad noored kiired jalad peale ja vanemad saavad tihtipeale vaid kogemustega neile vastu. Mina ei ole enam kõige kiiremate jalgadega ja saan noorte vastu mängides toetuda vaid kogemusele,” lausus keskkaitsja.