Lähipäevil läheb ilm soojemaks

Lähipäevil tõusevad õhusooja maksimumid taas üle 20 kraadi, samas pole pääsu ka hoovihmast, prognoosib ilmateenistus.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja lood­etuul 2-8 m/s. Sooja on 16-22 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 15-21 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 2-8 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega hoovihmadega ilm. Suurem on vihmavõimalus Ida-Eestis. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 18-22 kraadi.