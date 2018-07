Värskelt välja kuulutatud hanke kohaselt on suurimad võimalused võitjaks tulla lennufirmadel, kes laovad letti kõige suurema ja uuema lennuki selle eest kõige väiksemat hinda küsides.

Maanteeameti riigihangete talituse juhataja Andry Palu sõnul kuulutasid nad saarte ja pealinna vahelise liini teenindaja leidmiseks hanke välja 1. juulil. Aega on pakkumuste esitamiseks terve juulikuu.

Amet on seejuures otsustanud hanget osadeks mitte jaotada põhjusel, et Saaremaa ja Hiiumaa lennuühendus on tervik, mida ei ole otstarbekas lammutada. Liinide osadeks jagamine ja eri ettevõtetega lepingute sõlmimine tooks kaasa selle, et liinide käitamise kulud kujunevad kummalegi liinile eraldi ning see suurendaks omakorda hanke maksumust.

Hankedokumentides märgib maanteeamet, et hindab pakkumusi soodsuse alusel. Hindamisel on kriteeriume neli: olulisim neist ongi maksumus, ent arvestatakse ka lennukite vanust, nende CO 2 emissiooni lennule ning kõige vähem, ent siiski, mängib otsustamise juures rolli kohtade arv lennukis.

Punkte jagatakse aga pakkumustele nii, et soodsaima pakkumuse tegija saab maksimaalsed 50 punkti, ülejäänutele jagatakse punkte vastavalt arvutusele. Kui pakutavad lennukid on nooremad kui aasta, saavad need 20 punkti ning vanemad kui 19 aastat ühe punkti.

Mis puutub kohtade arvu, siis Kuressaare liinil saab enim punkte lennufirma, kes lubab liinile tuua 50- või enamakohalise lennuki. Minimaalselt oodatakse liinile 33-kohalist lennukit ning selle eest käiakse välja samuti vaid üks punkt.

Juhul kui kaks või enam pakkumust saavad kokkuvõttes võrdse arvu nn soodsuse punkte, tunnistatakse edukaks pakkumus, mille ühe edasi-tagasi reisi hind mõlema lennuliini kohta on odavaim. Lennuliinide teenindajat otsitakse perioodiks 1. juuni 2019 kuni 31. mai 2024.

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et Saaremaa ja Hiiumaa saavad järgmise nelja aasta jooksul lennuühenduse pidamiseks 22,7 miljonit eurot, mis tagab nii Kuressaare kui Kärdla liinidel senisest parema ühenduse. Kui seni oli saarte lennuühenduste jaoks aastas 2,6 miljonit eurot, siis järgmisel aastal on see summa 5,53 miljonit ja edaspidi kolmel aastal 5,73 miljonit eurot.

Nordic Aviation Group AS-i kommunikatsioonijuht Toomas Uibo on lehele öelnud, et sobilike hanketingimuste korral on nad liinide opereerimisest kindlasti huvitatud. Nordica lennukipargis on olemas selleks ideaalne lennukitüüp – mugav ja vaikne turbopropellerlennuk ATR72, kinnitas Uibo. Tegu on 70-kohalise lennumasinaga.

Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk kinnitas nüüd, et nad on hanke dokumentidega juba tutvuma asunud. “Nordica on ka varem avalikult öelnud, et me oleme antud hankest huvitatud,” kinnitas ta, lubades õige pea ka sisulisemat kommentaari.

Praeguse liinide teenindaja Transaviabaltika esindaja Rene Must ei osanud eile veel uue hanke tingimusi kommenteerida.

“Võtame aega hankega tutvumiseks ja anname juba seejärel oma mõtetest teada,” lubas Must.