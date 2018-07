Mihkel Räim krooniti grupisõidus Eesti meistriks

Pühapäeval Lõuna-Eestis Sihval sõidetud Eesti maanteeratturite 165 km pikkuse grupisõidu võitis Mihkel Räim, Karl Patrick Lauk oli kolmas ja Steven Kalf kuues.

“Meistritiitel on igale sportlasele suur au ja saan nüüd aasta aega sini-must-valges särgis sõita,” rääkis ka kahe aasta eest kuldmedali võitnud Mihkel Räim. “Tõestasin, et suudan selle võistluse võita ja see ei ole enam juhus ning kõik peavad minuga arvestama. Võit oli kindlasti eesmärk, sest teine või kolmas koht ei määra jalgrattaspordis midagi ja see ei huvita kedagi. Oli kindlasti varasematest sõitudest erinev, sest sain kolm korda erineva seltskonnaga minema ja kui juba tundus, et asi on tehtud, tuldi jälle järele.”

Sihva-Mäha-Pühajärve ringil sõidetud võidusõidu esimese ringi lõpus olid eest ära Rein Taaramäe, Mihkel Räim, Aksel Nõmmela, Gert Jõeäär, Martin Laas ja Oskar Nisu. Neljanda ringi lõpuks said jälitajad, nende seas ka Karl Patrick Lauk ja Steven Kalf, kuus jooksikut kätte ja liidergrupis oli 14 meest.

Poolel maal olid ette jäänud Taaramäe, Räim, Nisu ja Raid, neid jälitavad üheksa meest kaotasid 46 sekundiga. “Kogu sõidu jooksul toimus pidev ründamine,” tõdes Mihkel Räim. “Tegemist oli kõigi aastate raskeima rajaga, millele avaldas mõju ka sügiseselt külm ja tuuline ilm. Kindlasti ei tahtnud ma lõppu finiši peale jätta, otsustasin võtta initsiatiivi ja õnneks see toimis.”

Otsustava rünnaku tegi Räim kuus kilomeetrit enne lõppu ja talle suutis vastata vaid Jõeäär, kelle saarlane järele ootas, sest kahekesi on kergem sõita. “Teadsin, et olen finišis temast kiirem ja nii oli,” märkis oma koduklubi Israel Cycling Academy värvides sõitnud Mihkel Räim, kes läbis võistlusmaa 3:44.46-ga.

Lauk võttis pronksi

Teise koha sai Räimega sama aja välja sõitnud Gert Jõeäär (Spordiklubist CFC), aga kolmanda koha ja U23 klassi võidu tõi Saaremaale Karl Patrick Lauk (SJK Viiking), kaotades Räimele 40 sekundit. Kuues oli Steven Kalf, kes kaotas 2.27.

“Eliidi võitu ei tulnud, kolmas koht on nagu ta on ja U23 kuld suurt midagi ei määra,” rääkis Karl Patrick Lauk. “Leppisime Mikuga kokku, et üks meist peab selle sõidu võitma ja kui ta läks, siis ma ennast ei liigutanud. Minu jaoks segas ka palju kaarte just U23 klassis võistlemine.”

Karl Patrick Lauk ütles, et muidugi on ka see kuldmedal parem kui mitte midagi, aga kahjuks ei muuda see jalgrattamaailmas mitte midagi. “Eliidi grupisõidu meistrisärk aitab maailmas silma paista,” tõdes ta.

Kui Mihkel Räim sõitis Is­rael Cycling Academy klubi särgis, siis Karl Patrick Lauk ja Stven Kalf Viikingi särgis. “Hingeliselt oleme ju ühest kohast, aga otseselt kokku sõitnud, kuid üksteisele mäkra ka ei keeranud,” rääkis Mihkel Räim, lisades, et poisid olid tublid ja sõitsid targalt, eriti positiivselt üllatas Steven.

Steven Kalf ütles, et tegi enda kohta väga hea sõidu, sest oli kogu aeg aktsioonis ja aitas Karl Patrick Lauku. “Otsustaval äraminekul oleks isegi jõudu olnud, aga ei tahtnud teisi Mikule ja Patule järele vedada,” rääkis viiemehelise grupi finiši võitnud rattur.

“Olen väga rahul. Esimene aasta eliidis ja kohe kuues koht pole paha. Treenerid on teinud head tööd, hooaeg on olnud hea ja kui Prantsusmaale tagasi lähen, tahaks mõned võidud veel võtta ja äkki saab järgmiseks aastaks parema klubi.”

Medaleid ka eraldistardist

Neljapäeval toimusid Lõuna-Eestis Otepää rollerirajal Hearum Eesti meistrivõistlused maanteerattasõidu eraldistardis. Meeste eliitklassi meistriks krooniti neljandat korda Tanel Kangert (Astana) ajaga 37.09. Karl Patrick Lauk oli 40.22-ga neljas, aga kuni 23 aastaste ratturite arvestuses teine.

SJK Viiking jalgrattur Jüri Suluste saavutas Otepääl toimunud jalgratturite Eesti meistrivõistlustel 15 km eraldistardist sõidus Seenior 4 vanuseklassis teise koha ajaga 24.10, mis teeb keskmiseks kiiruseks 37,22 km/h.

Sihval pühapäeval vihmas ja külmas sõidetud seenioride 99 km grupisõidus saavutas Jüri Suluste Seenior 4 klassis 3. koha.