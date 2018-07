Ott Tänak võitis Delfi rallipäeva

Laupäeval toimus Tallinna lauluväljakul Delfi rallipäev Ott Tänakuga. Rallipäeva kesksel kohal oli võidusõit veidi üle 300 kg kaaluvate Suzuki GSRXi krosskartidega, millel 750 kuupsentimeetrine neljasilindriline mootor. Mõõtu võttis ühtekokku 16 autosportlast Eestist ja Soomest. Sõidu võitis tänavu Toyota Gazoo Racingu WRC-autoga ralli MM-sarjas võistlev Ott Tänak, kes alistas finaalis oma tiimikaaslase Esapekka Lappi. Kolmanda kohaga lõpetas võistluse Rainer Aus.

Ott Tänak rääkis Saarte Häälele, et selle ürituse idee sündis ühiselt Delfiga. “Kuna me oleme partnerid, siis tuli leida väljund inimestele kuidagi midagi tagasi anda. Ma arvan, et päeva saab pidada kordaläinuks. Nähes sellist sooja vastuvõttu inimeste poolt ja suurt rahvamassi, oli tegu positiivse päevaga,” rääkis ta.

Enne võistlust paaril korral peamiselt kruusal krosskardiga sõitnud Tänak tunnistas, et WRC-autot ja krosskarti on keeruline võrrelda, kuid bagiauto kiirendus on hea pidamisega teel parem kui WRC-autol: “Oleneb, mis pinnas on.”

Ekspress Meedia korraldatud rallipäeval osales lisaks Ott Tänakule teinegi saarlane, Ken Torn. Tänavu juunioride MM-sarjas võistlev Torn märkis, et baigi mootoriga üsna väleda bagiga sõitmine oli vahelduseks päris lõbus. “See oli midagi teistsugust. Peaeesmärk oli, et oleks fun ja seda sai kuhjaga,” lausus rallipiloot.

Fännidele ohtralt autogramme jaganud Ott Tänak pakkus tuhandetele pealtvaatajatele laulukaare ees vaatemängu ka WRC-autoga, joonistades sellega mitmel korral “sõõrikuid”.

Rando Aav