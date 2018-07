Puhkused venitavad hambaarsti järjekorra kohati sügisesse

Saarte Hääle toimetusse laekunud info kohaselt on mõne hambaarsti juurde Kuressaare hambapolikliinikus järjekord juba sedavõrd pikk, et vastuvõtuaja saab broneerida alles septembrisse.

Hambapolikliiniku juhataja Reena Reinväli ütles, et põhjus peitub suvepuhkustes. ”Ühel on pikemad järjekorrad, teisel lühemad, aga seoses puhkustega on see kohati ka loogiline, sest neli nädalat jääb ju vastuvõttudesse puhkuste tõttu vahele,” selgitas ta.

Selliste järjekordade tekkimine on Reinväli sõnul suvisel ajal pigem tavapärane. ”Kui sügishooaeg algab ja puhkuste periood läbi saab, siis ei tohiks järjekord küll nii pikk olla,” tähendas ta. ”See on praegu ikka ajutine nähtus.”

Samas ei ole tema sõnul kahekuulist ooteaega sugugi mitte kõigi hambatohtrite juurde. Reedese seisuga oli võimalik vaba aeg saada 10. juuliks. Vabu aegu oli ka augusti alguses. ”Sel ajal on juba rohkem arste tööl ja valikut samuti rohkem,” lausus Reena Reinväli.