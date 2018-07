Hoolekandeteenused soovib Kogula eakad vallale üle anda

AS Hoolekandeteenused soovib, et Saaremaa vallavalitsus leiaks praegustele Kogula eakatekodu elanikele kohad valla hooldekodudes, et Sõmera Kodu saarlastest kliendid Kogulasse kolida.

Enne jaanipäeva kirjutas Saarte Hääl ASi Hoolekandeteenused soovist anda Kogula eakatekodu teenus üle Saaremaa vallale, et ise erihoolekandele spetsialiseeruda.

“Kuna vallal on ka teisi üldhooldekodusid, peaks neil olema head teadmised ja kompetents teenuse pakkumiseks,” ütles ASi Hoolekandeteenused teavituse koordinaator Ave Lillemäe toona Saarte Häälele.

Abivallavanem Kairit Lindmäe sõnul tähendab AS Hoolekandeteenuste ettepanek tegelikult seda, et Kogula eakatekodus teenusel olevad eakad võtaks üle kohalik omavalitsus ning leiaks neile eakatekodudes kohad.

“Kogulasse teeb AS Hoolekandeteenused klientidele sobivad teenuskohad 40-le erihoolekandeteenuse kliendile, kes on Saaremaaga seotud ja praegu elavad Sõmera Kodus,” ütles Lindmäe. “AS Hoolekandeteenused soovib koostööettepaneku järgi, et erihoolekandeteenuse osutajaks ehk opereerijaks on tulevikus kohalik omavalitsus, Saaremaa vald. Hoolekandeteenustel on võimalus luua teenusekohad Euroopa Regionaalarengufondi ja riigi eelarve toel.”

Lindmäe andmeil ei ole vallavalitsus oma seisukohta veel kujundanud. “Tegemist on väga olulise teemaga, millega kaasnevad ka valla eelarvele märkimisväärsed kulud,” põhjendas Lindmäe.