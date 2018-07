JUHTKIRI: Kingitus väärikaile

Leisi kandis elab koguni kaks tänavu saja-aastaseks saanud inimest, Rosalie Null ja Andrei Lempu. Mätja-Tareste külaseltsi liikmed tegid mõlemale väärikas eas saarlasele ilusa kingituse, nimelise pingi.

Pink ja külaplatsile istutatud kolm tamme on südamlik austusavaldus tegusatele külainimestele, kel vanust sama palju kui Eesti vabariigil.

Ainuüksi kõrge vanus ei ole siiski see, mille pärast kedagi meist austama ja mäletama peaks. Ikka meie teod ja suhtumine kaaskodanikesse on see, mis määrab, kuidas meisse endisse suhtutakse.

Rosalie Nullil ja Andrei Lempul on ette näidata palju enamat kui üksnes sada elatud eluaastat. Sellest annab tunnistust ka oma kandi inimeste tänu.