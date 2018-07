Kuressaare ajalookirjandus tõotab lähiajal täieneda

2015. aastal ilmunud teos “Kuressaare vanem ajalugu” saab endale järje, mis uurib Kuressaare ajalugu 18. sajandil.

Raamatu koostaja Kalle Kesküla ütles Saarte Häälele, et teos on praktiliselt valmis ja läheb juba sel kuul kujundusse. Täpset ilmumise aega ei osanud ta aga välja hõigata, kuna trükkimise jaoks ei ole raha veel koos. Selle nimel töö käib, märkis Kesküla.

Kokku saab raamatus olema 35 artiklit. Autorite ring on mõnevõrra suurem kui eelmise teose puhul, märkis Kesküla. Nende seast leiab nii kohalikke kui ka ajaloolasi mandrilt. Näiteks on oma panuse andnud ajaloodoktorid Ivar Leimus ja Inna Põltsam-Jürjo. Toimetamisel oli Keskülale suuresti abiks Leimus. “Ta on aidanud tähtsamaid ajaloolisi asju seletada ja gooti kirja lahti lugeda,” märkis Kesküla.

Peamiselt käsitleb teos põhjasõjajärgset perioodi kuni aastani 1800. “Siin on enamasti ikkagi sellist materjali pakutud lugemiseks, mida varem pole kuskil olnud,” kinnitas Kesküla, kes on teose valmimise nimel teinud retki Moskva ja Riia arhiividesse. “Moskva arhiividest on mul õnnestunud saada häid kaarte,” lisas ta. Kesküla tõdes, et 18. sajand on küllaltki hõre periood Eesti ajaloos ja selles osas pole erand ka Kuressaare, kuid arhiividest ühtteist siiski leiab.

Raamatu koostaja loodab, et kui 18. sajandi Kuressaare ajalugu käsitlev teos ükskord trükki jõuab, saab selle tiraaž olema vähemalt sama suur kui esimesel osal – 500. “Esimese osa müük läks üllatavalt hästi,” lisas ta.