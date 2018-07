Kuressaare kindluse müüre uuendatakse

Augustis algavad Kuressaare kindluse linnapoolsete müüride restaureerimistööd, millega peab jõudma lõpule vähemalt 2020. aastal.

Saaremaa Muuseumi projektijuht Tõnu Sepp ütles, et tööd hõlmavad kindluse müüri põhjabastionist idabastionini. “Seal on hakanud vuugimört lagunema ja müürid haljendavad, sest nii palju on igasugust taime kasvama hakanud. Tööde käigus pestakse müürid puhtaks, puhastatakse ja parandatakse müürikivide vuugid ning paaris kohas tehakse ka müüri remonti,” rääkis ta.

Kuressaare kindluse müüride restaureerimise riigihanke suurus on 200 000 eurot ning seda rahastavad EAS ja riik. Oma pakkumused esitas kaks ettevõtet ja praegu neid hinnatakse. “Augustis peaks töödega alustama ja 2020. aastani on aega ning eks ehitaja siis vaatab, millise tempoga jõuab need asjad ära teha,” märkis Tõnu Sepp.