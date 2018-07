Mihkel Undrest kandideerib riigikokku

Keskerakonna Saaremaa piirkonna juht Mihkel Undrest kandideerib kevadel riigikokku.

“Nimekirjas olen kindlasti,” rääkis Mihkel Undrest. “Kui valijate usaldus osutub nii suureks, et mind valitakse riigikokku, siis vaatan, aga täna kindlat midagi ei luba. Ma ei hakka neid hääli millegagi võitma ja tähti taevast alla tooma, sest Mihkel Undrest on oma töö igapäevaselt teinud ja minu teod räägivad enda eest.”

Üha enam on erinevates ringkondades räägitud sellegi üle, et ka vallavanem Madis Kallas kandideerib riigikokku. “Olen ka varasemalt öelnud, et praegu ei oska ma sel teemal küll midagi arvata,” lausus Madis Kallas, lisades, et nii kaua, kui ei pea otsustama, niikaua ta ka ei otsusta.

“Olen alles seitse kuud töötanud ning praegu selle peale ei mõtle ja loodan, et ei pea ka. Aga ma enam ei ütle mitte kunagi, sest kunagi ei tea.”

Samas on spekuleeritud ka Madis Kallase jätkuva sooviga asuda Eesti olümpiakomitee presidendi ametisse. “Olen mitmete oma sõpradega rääkinud, kes on sinna mõelnud minna, aga pigem ei. Olen viimased viis aastat olnud hoopis teisel lainel ja selletõttu on natuke keeruline,” tõdes vallavanem.