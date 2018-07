President kutsus kullad kokku

President Kersti Kaljulaidi eilsele vastuvõtule olid kutsutud gümnaasiumi kuldmedali või ametikooli kiituskirjaga lõpetanud õpilased üle Eesti.

Saaremaalt olid vastuvõtule kutsutud Kristjan Mäeots Kuressaare gümnaasiumist, Greetel Männiste Leisi keskkoolist, Ott Kärner ja Tiina Margaret Tänak Orissaare gümnaasiumist, Brita Laht, Emilia Rosenkron, Karel Äär, Karen Saksakulm, Karl Viik ja Kaupo Humal Saaremaa ühisgümnaasiumist. Kuressaare ametikoolist olid kohal Andrus Jakobson, Gerli Rooda, Kaarel Sirel, Kadri Aru, Kairi Rakaselg ja Kärt Laeneste.

“Vaadake ümberringi, kui palju tulevikke ja tulevikutähti siin täna koos on. Ja hoidke alles tänane ühisfoto. Paarikümne aasta pärast võtke see välja ja vaadake. See pakub siis palju avastamisrõõmu – oi, tema oli ka siin!” rääkis president Kaljulaid oma kõnes.

Ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps pidas Kadriorus presidendi vastuvõtul parimatele koolilõpetajatele tervituskõne, milles ütles, et riik toetab hariduse omandamist elukestvas õppes, aga õppima ja targaks saama peab igaüks ise.

Minister soovis parimatele koolilõpetajatele haridustee edukat jätku. “Tuult tiibadesse, tulevased arstid, insenerid, õpetajad, põllumehed ja teiste erialade spetsialistid! Teid kõiki on Eestimaal vaja ja me loodame teist väga palju.”

Presidendi vastuvõtul parimatele üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste lõpetajatele osales 483 lõpetajat. Fotolt leiab hea tahtmise korral üles ka saarlased.

Arno Mikkor / VPK