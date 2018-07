Seoses parvlaevaühenduse katkemisega on Ruhnu saare ettevõtjatel tekkinud väga keeruline olukord.

Ruhnus turismitalu pidav Kaarel Lauk ütles ERR-ile, et seoses praamiliikluse katkemisega on saare ettevõtjad kolmandiku hooajast sissetulekuta. Kuna pole külalisi, ei ole ka tööd. “Need, kes ettevõtlusega tegelevad, on töötud,” kommenteeris Lauk.

Ruhnu vallavanema Jaan Urveti sõnul kirjutavad ettevõtjad kahjud üles ja löövad need kokku siis, kui Runö liinile naaseb. Ta lisas, et millal see täpselt juhtub, ta ei tea.

Roomassaare sadamast väljus eile Ruhnu poole parvlaev Amalie.

Küll aga jäid tugeva tuule tõttu Amalie reisid ära nädalavahetusel ja esmaspäeval. Ruhnut mandriga ühendav parvlaev Runö läks rikki enne jaanipäeva. Runö väljumised on tühistatud hetkeseisuga kuni 9. juulini.