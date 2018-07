Saaremaa Ehtsa toote märgikandjad on juba neljandat aastat koondunud oma tillukesse kupongiraamatusse, mis julgustab ja juhendab külastama kohalikke märgikandjaid.

Sulvi Munk Saarte koostöökogust tõdes, et kupongiraamatu idee ongi kutsuda kohalikke inimesi külastama huvitavaid külastajatele avatud maaettevõtteid ning tarbima kohalikke teenuseid.

“See on põnev teatmik külastamaks maaettevõtteid,” võttis Munk asja lühidalt kokku. Tegemist on kohalikku märki kandvate väikeettevõtetega, kes on rõõmuga nõus oma tegemisi inimestega suvisel ajal jagama. “Kohalikule inimesele on see hea võimalus rohkem teada saada oma maakonna väikeettevõtlusest ja käsitöönduslikust tootmisest,” kõneles Munk.

Kupongiraamatusse on koondunud 24 Saaremaa märgikandjat.

Kupongiraamat on seotud väikestviisi Saaremaa mänguga, mille raames tuleb külastatud paikadest koguda raamatusse kleepse. Kes kogub suve jooksul piisava koguse kleepekaid, saab Sulvi Munga sõnul Saaremaa fänniks ehk auhinnaks selga fännisärgi.

Kupongiraamatu juhendamisel mööda Saare maakonda ringi sõitmist peab Munk heaks võimaluseks ka puhkuse kodusaarel veetmiseks. “Ei pea kindlasti Saaremaalt ära minema alati puhkuseks, ka saarel võib leida põnevaid kohti, millest midagi ei tea,” tähendas ta.

Saaremaa kupongiraamatu leiab kohalikust turismiinfo punktist, Rae Konsumist ja Saaremaa Kaubamajast.