Saaremaa saja-aastased said nimelise pingi

Eile saja-aastaseks saanud Mätja küla elaniku Rosalie Nulli ja küünlakuu neljandal päeval sada aastat tagasi Tareste külas sündinud, praeguse Pärsama mehe Andrei Lempu auks avati Mätja-Tareste seltsimaja juures pink.

Nimelise pingi idee pakkusid välja Mätja-Tareste külaseltsi liikmed.

Pingi seljatoel on metallplaadid tekstiga “Andrei Lempu 04.02.2018, 100” ja “Rosalie Null 03.07.2018, 100”.

Lisaks pingi avamisele istutati vitaalsete külainimeste auks ja Eesti vabariigi juubeli tähistamiseks külaplatsile kolm tamme.

“Mätja külas on sündinud ka auväärses eas ülempreester sakellios Innokenti Hiet, kes 91 aastat vana. Tema, Andrei Lempu, Rosalie Nulli ja Eesti vabariigi auks me need tammed kasvama panime,” andis Mätja-Tareste külaseltsi eestvedaja Jaak Haamer teada.

Juubilarid olid sündmusest meeldivalt üllatunud. Istudes omanimelisel pingil tänasid nad ettevõtlikke külainimesi.

Külaseltsi edasistest tegemistest rääkides tõi Haamer esikohale seltsimaja renoveerimise. “Majal on uus katus peal. Jätkame sisemiste töödega. Loodame järgmisel aastal renoveerimise lõpetada. Pärast seda saame maja aastaringselt seltsitegevuseks kasutada,” andis Jaak Haamer teada.