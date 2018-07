Tulemas on XXIII Kihelkonna kirikumuusikapäevad

Tänavused Kihelkonna kirikumuusikapäevad oleme koostanud võimalikult mitmekesised – on võimalus kuulata nii suurt ühendnaiskoori, segakoori ja ansamblit kui ka professionaalseid pillimängijaid ja lauljaid. Kirikumuusikapäevad kestavad 6.–8. juulini.

Avakontsert toimub reedel algusega kell 19 ning siis on üheskoos laulmas kolm Saaremaa naiskoori: Kargell, Karita ja Piret. Naiskoore juhatavad dirigendid Ülle Vallaste ja Marika Mets. Koore saadab Katre Roolaht. Et tegemist on Eesti juubeliaastaga, on kavas põhiliselt Eesti kaunis koorimuusika. Solistina astub üles Riina Kirs ja vahelugemisi esitab Aive Post.

Professionaalsetest pillimängijatest ootame külla tšellist Aare Tammesalu, viiuldaja Mari-Liis Uibot ning vioolamängija Toomas Nestorit. Pillimängijaid võib ka lisanduda ning nad esitavad klassikalist muusikat ja musitseerivad mõned palad koos ühendnaiskooriga. Loomulikult on kõiki kirikulisi tervitamas ja kauni lauluga vastu võtmas meie oma Kihelkonna segakoor, mida dirigeerib Imbi Kolk.

Teine kontsert toimub laupäeval kell 17. Siis laulavad Triin Ella ja Triin-Eliis Süld ning neid saadab Tiina Kärblane.

Triin-Eliis Süld on pärit Vilsandilt. Muusikaõpinguid alustas ta Georg Otsa nimelises muusikakoolis õp Marika Eensalu juures (lõpetas 2017). Nüüd õpib ta akadeemias professor Nadežda Kuremi käe all.

Triin Ella on lõpetanud Tallinna Ülikooli kultuuritöö ja koorijuhtimise erialal (1993), Eesti muusikaakadeemia klassikalise laulu erialal (2001) ja omandanud samas magistrikraadi kammerlaulu erialal (2004, prof Mati Palm). Paralleelselt õpingutega täiendas ta end Leipzigi Felix Mendelssohn Bartholdy nimelises muusika ja teatri kõrgkoolis. Alates 2001. aastast töötab Triin Ella Rahvusooper Estonia kooris.

Tiina Kärblane on Tallinna muusikakeskkooli ja Tallinna riikliku konservatooriumi kasvandik. Töötanud on ta TRK keelpilliosakonnas ja üleliidulises kontsertorganisatsioonis Goskontsert, aastatel 1991–2018 aga Soomes Kuopio konservatooriumis, Sibelius-Akadeemias, Tampere rakenduslikus kõrgkoolis ja Tampere Ooperis. Aastast 2013 on Tiina Kärblane osaliselt Tallinnas tagasi ja põhiliselt õpetanud Eesti muusikaakadeemias.

Pühapäevasel kontsert-jumalateenistusel kell 11 laulab Kihelkonna koguduse ansambel Collecta, mida juhendab Ülle Reinsoo ning mõned palad on lubanud esitada ka tšellist Aare Tammesalu.

Kõik kontserdid on piletiteta ning tehtavad annetused lähevad meie ajaloolise oreli heaks, mille restaureerimistööd hakkavad peagi ka lõpusirgele jõudma.

Tere tulemast iidsesse Kihelkonna kirikusse!

Rene Reinsoo