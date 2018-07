AirBaltic ja Nordica on saartele lendamisest huvitatud

Värskelt välja kuulutatud lennuhankel osalemast on huvitatud nii kodumaine lennufirma Nordica kui ka lätlaste riiklik uhkus airBaltic.

Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk kinnitas Saarte Häälele, et nemad on kahtlemata huvitatud hankel osalemisest. “Kuna dokumente on palju, tutvume tingimustega ja suure tõenäosusega osaleme,” sõnas Kukemelk.

AirBalticu meediakontakt Eestis Julia Piilmann tõdes, et avaldatud konkurss tuli nende jaoks mõningase üllatusena. Ometi on neil huvi asja vastu täiesti olemas. Nõnda asus lätlaste lennufirma tema sõnul lennuhanke tingimustega tutvuma, et teha neile esmane analüüs. “Seni aga kinnitame, et airBaltic on potentsiaalselt huvitatud Tallinn-Kuressaare lennuliinil opereerimisest,” kinnitas lennufirma esindaja.

Saarte Hääl kirjutas nädala algul, et 1. juulil välja kuulutatud hanke kohaselt on suurimad võimalused võitjaks tulla lennufirmadel, kes laovad letti kõige suurema ja uuema lennuki selle eest kõige väiksemat hinda küsides.

Hankedokumentides märgib hanke välja kuulutanud maanteeamet, et hindab pakkumusi soodsuse alusel. Hindamisel on kriteeriume neli: olulisim neist ongi maksumus, ent arvestatakse ka lennukite vanust, nende CO 2 emissiooni lennule ning kõige vähem, ent siiski, mängib otsustamise juures rolli kohtade arv lennukis. Liinile oodatakse minimaalselt 33-kohalist lennukit, maksimaalsuse osas piiranguid pole, lennuk võib olla ka 50- ja enamakohaline.

Aega on lennufirmadel pakkumuste esitamiseks terve juulikuu. Lennuliinide teenindajat otsitakse perioodiks 1. juuni 2019 kuni 31. mai 2024.