Edukontor pakub lahendusi ääremaastumise vastu

Maikuus aastaseks saanud Kuressaare Edukontori uksed on avatud kõigile, kes vajavad vaikset korraliku netiühendusega kontorit.

Kui esimesel aastal juhtis Edukontori tegevusi vabatahtlike tiim, siis 1. juulist on ametis tegevjuht Marjana Luist, kes hakkab Edukontori tegevusi veelgi avardama ja nähtavamaks muutma.

“Edukontori algatajad on loonud geniaalse lahenduse nii neile, kes kodukontoris töötades seltskonnast puudust tunnevad, neile, kes ajutist kontorilauda vajavad kui ka neile, kellele eri valdkondades tegutsevate inimestega tutvumine huvi pakub.

“Edukontori “paati” astudes olen väga põnevil ning ootusärev. Soovin reisi õnnestumiseks anda omapoolse panuse oskuste ja kogemuste abil, mille olen kogunud eelnevatelt reisidelt Rajaleidja, Tähetorni ja noortekeskustes,” ütles Marjana Luist.

Anname ka nõu ja julgustame

Hetkel rendib Edukontoris tööpinda 23 spetsialisti laial erialade skaalal teadusest juura, joonestamise, ajakirjanduse ja filmilevini.

Oma nurgakese on Edus leidnud ka ilu- ja fotostuudiod. Tööpäevadel on kõigile avatud Edugalerii. Tuleb vaid keskväljakul Edukontori sildi juurest sisse astuda ning teisel korrusel ootab suurepärane moodne kunst Armin Kõomäe erakogust – Jaan Toomiku, Mall Nukke, Raoul Kurvitza jt tööd.

Tööpäeviti üheksast viieni on uksed avatud ka kõigile, kes vajavad kas tunniks, päevaks või nädalaks vaikset korraliku netiühendusega kontorikeskkonda. Lisainfot saab veebiküljelt www.edukontor.ee.

Edukontor on kohtumispaik kõigile, keda huvitavad moodsad tööviisid ja töösuhted. Kõrvuti töötades ja ühises kohvinurgas istudes tekivad uued ideed ja selginevad koostöövõimalused. Uuringud näitavad, et tööga rahulolu on vabakontorites märksa kõrgem kui firmade kontorites, sest keskkond on hooliv ja konkurentsi asemel valitseb koostöö. Töötajate iseseisvumine on kogu maailmas kiirelt kasvav trend, suurfirmad saadavad töötajaid juba vabakontoritesse n-ö komandeeringusse, et sealses vabamas õhkkonnas loovamaid lahendusi leida.

Saaremaa puhul on vabakontori oluline missioon ka pakkuda lahendusi ääremaastumise vastu. Paljud pealinlased räägivad, et tahaksid saarele kolida, aga tööd ei ole. Edukontoris töötajate kogemus näitab, et siin on väga hea teha kaugtööd või hakata mõnd päris oma rida ajama. Vajadusel ja pädevuste kattumisel pakume algajale vabakutselisele või väikeettevõtjale nõu, julgustust ja kontakte.

Edukontor korraldab ka mõttevahetust ärgitavaid üritusi. Aastal 2017 algas sari “Edu valemid”, kus nii Edukontori püsiasukad kui väliskülalised tutvustasid oma tööd. Kristi Porila rääkis põnevalt üleilmsest filmilevist, Triin Reitalu troopilistest taimedest. New Yorgist tuli Edukontorile külla startup-nädalavahetuse looja Franck Nouyrigat, kes nõustas ja ergutas saarlaste isiklikke projekte.

Vestlusringid toovad täismaja

Oktoobris tõi vestlusring edu olemusest loomeinimeste kirjanik Tarmo Tederi, kunstnik Jaan Toomiku, helilooja Maria Fausti ning ettevõtja Toomas Leisiga kohale täismaja.

Seekord alustasime “Edu valemite” sarjaga juunis, iga kuu toome publiku ette mõne innustava kõneleja. Esiteks käis Edukontoril külas 2018. aasta ettevõtja, Taxify tegevjuht Martin Villig. Juulis astub rahva ette Satu Laboratory asutaja, Lennusadama ja Tallinna Teletorni kogemusega, hetkel Saaremaa Muuseumi nõustav Siim Saat. Nõusoleku saarlaste ette astuda on andnud ka endine Skype’i ja praegune Teleporti juht Sten Tamkivi ning palju teisi põnevaid tegijaid.

Ükski esineja ei pea Edukontoris üksildast loengut, kõik kohtumised toimuvad vestlustena, kus iga kohaletulnu saab küsida ja arvata. Sari on eelkõige mõeldud inspiratsiooniks kohalikele noortele, vestlussarja toetab ka Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakond.

Edukontoris tehakse ka joogat, loetakse öösel luulet, õpitakse keeli, arendatakse turismi, tehakse uusi äppe ja portaale, vahel peetakse pidusidki. Kõik on teretulnud!

Mele Pesti, MTÜ Kuressaare Edukontor juhatuse liige