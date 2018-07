Est-Agar plaanib Hiiumaa lähistele vetikakasvatust

Saaremaa agaritootja Est-Agar AS plaanib Hiiumaa lähedale merre rajada kaasaegse karbi- ja vetikakasvatuse.

Tehnilise järelevalve ametile esitatud hoonestusloa taotluse kohaselt soovib Est-Agar rajada Hiiumaa lähistele kokku kuni 20 vetikakasvatuse rajatist ning 400 karbiliini.

Vetikakasvatuse ning merekarpide püüdmise kompleks tahetakse rajada Hiiumaa mereplaneeringuga planeeritud kahele vesiviljeluse alale.

Vetikakasvatuse aastane toodang on kokku umbes 20 000 tonni. Rannakarbi püüdmiseks tahetakse kasutada laialdaselt levinud nn long line püügivahendit, millega saab Läänemere oludes püüda kuni 3000 kg karpe ühe 200 m pikkuse liini kohta.

Est-Agari juhataja Urmas Pau märkis hoonestusloa taotluses, et vetikate kasvatamise peamine põhjus on loodusliku ressursi piiratus ja selle kontrollimatu muutumise võimalus. Kasvatamine tagab stabiilse ressursi ning annab võimaluse parandada tooraine kvaliteeti ja puhtust. Enam kui pool sajandit tegutsenud Est-Agar toodab vetikast lisandeid toiduaine-, kosmeetika- ja meditsiinitööstusele.

Rannakarpide püüdmine on Läänemeres uus ja arenev vesiviljeluse haru, mille erinevaid püügitehnoloogiaid on Est-Agar testinud alates 2015. aastast. Karbid on tooraineks toiduainetööstusele ja looma- ning linnusööda tootmisele, samuti saab neist väetiseid.

Lisaks Est-Agarile taotleb samale merealale Hiiumaa lähistel hoonestusluba Ösel Harvest OÜ, kes plaanib rajada kalakasvatuse, milles on kokku kuni 60 kalakasvatuse sumpa ja mille toomisvõimsus on kokku 4200 tonni. Kummagi ettevõtte juhid märgivad, et sisuliselt moodustavad Ösel Harvesti ja Est-Agari arendatavad vesiviljeluse rajatised koostoimiva lahenduse ehk tegemist on vesiviljeluse ettevõtete klastriga.

Arvestades ametlikele protseduuridele kuluvat aega ja ehitusperioodi pikkust, alustavad karbi- ja vetikakasvatus ning kalakasvatus tööd orienteeruvalt 2022. aastal.