JUHTKIRI: Mitte lihtsalt keldrid

Ehitismälestiste hulgas on küll kirikuid, küll mõisaid, ent taluarhitektuuri esindavaid ehitisi sealt kuigi palju ei leia. Üks põhjus on muidugi see, et neid pole piisavalt säilinud. Säilivad aga need hooned, mille eest inimene hoolitseb. Vaadakem või hüljatud talusid – kui seal kedagi ei ela, keegi maju korras ei hoia ega kõpitse, pole neist taludest aastakümnete pärast järel enam suurt midagi.

Seetõttu on kiitust väärt inimesed, kes oskavad seda head ja väärtuslikku, mis meil möödanikust veel alles, ära tunda ja alal hoida.

Üks näide sellest on äsja ehitismälestiseks tunnistatud Kuigu talu keldrid Sepa külas Saia-Kaarma maantee ääres. Et need kaitse alla võetaks, selleks on üksjagu tööd teinud ja vaeva näinud Mati Martinson, keldrid rajanud meistrite järeltulija.

Tänu temale on Saaremaa ja kogu Eesti taas ühe ehitismälestise võrra rikkam.