Postimehe Eesti uudiste juhina alustab tööd Kristjan Jõevere

2. augustist alustab Postimehes Eesti uudiste osakonna juhina tööd Saaremaalt pärit Kristjan Jõevere (fotol).

Jõevere vastutusalas on uudiste kajastamine nii veebis kui paberlehes. “Jõevere ülesanne on tagada, et Postimees oleks alati lugejate esimene eelistus uudistekanalina ja et uudiste osakonna koostöö teiste Eesti Meedia uudismeedia toimetustega oleks sujuv ja tulemuslik,” sõnas Eesti Meedia uudismeedia juht ja Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo.

Kristjan Jõevere on olnud meedias tegev 1998. aastast, mil alustas Päevalehes majandustoimetuse reporterina ja hiljem töötas toimetajana. Aastatel 2000–2002 oli ta Optiva panga avalike suhete juht, seejärel läks tagasi Päevalehte esialgu toimetajaks, seejärel uudistejuhiks ja portaali tegevtoimetajaks.

2011. aastal oli ta pool aastat ERR-i portaali juht, seejärel naasis Päevalehte, kus tegeles ligi aasta kujundustega ja lugude paberil väljamängimisega. Seejärel asus Jõevere tööle nädalalõpulehe LP toimetajana, hiljem tegevtoimetajana. Seejärel lisandusid veel Päevalehe tegevtoimetaja ja uudistejuhi asetäitja ülesanded. Praegu töötab Jõevere Delfi päevatoimetajana.