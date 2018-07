Kuressaare-Kuivastu maantee äärde kerkis ilma kooskõlastusteta vallavalitsuselt ja maanteeametilt kaks suurt reklaamtulpa.

“Maanteeamet on asjast teadlik ja tegeleb teemaga. Hetkel on need reklaamid seal ebaseaduslikud,” ütles Saarte Häälele maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse juhataja Erkki Vaheoja.

Suure peamagistraali äärde reklaamide paigaldamine on ettevõtjate jaoks ühelt poolt atraktiivne, teisalt ei kipu maanteeamet neid kooskõlastama. Nimelt häirivad need sõidukijuhtide tähelepanu ja on seega riskantsed liiklusohutuse seisukohalt.

Seda enam tekitas Saaremaa ettevõtjates hämmastust, kuidas sai suur Saaremaa ettevõte, täpsemalt piimatööstus oma reklaampinnad panna magusale kohale otse peamagistraali äärde.

Saaremaa vallavalitsuse arhitekt Piret Miller sõnas Saarte Häälele, et Reo reklaamide seadustamisega (kooskõlastamisega) juba tegeleb maanteeamet.

“Kuna ühe väärteo eest saab karistada vaid ühe korra, siis kuna maanteeamet juba tegeleb probleemiga, ei hakka vald vahele segama ega rikkumist menetlema,” selgitas Miller.