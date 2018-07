SAAREMAA KANDID: Kas kavatsete õpinguid jätkata ja kus? Mis ahvatleks noori Saaremaale jääma või naasma?

Brita Laht

Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanu

Mina plaanin sügisest alustada õpinguid Tartu Ülikoolis arstiteaduse erialal, kuid alles juuli keskpaigas saan teada, kas ma olen sinna ka vastu võetud, seega täiesti kindlalt seda veel öelda ei saa.

Raske on öelda, kas ma pärast õpinguid Saaremaale naasen.

See oleks küll mu suur soov, kuid ma ei tea, kuidas elu läheb. Arvan, et eelkõige tõmbab noori Saaremaale tagasi nende õpitud erialale vastav hea töökoht. Selle puudumisel ei jää muud üle kui luua endale ise töö või asuda elama mandrile.

Ott Kärner

Orissaare gümnaasiumi lõpetanu

Edasised plaanid on minna aastaks Norrasse Oslo lähedale vabatahtlikku tööd tegema. Seejärel tuleb ajateenistus ja pärast seda plaanin minna Tallinna tehnikaülikooli robootika ja tootearenduse erialale õppima. Kuigi ma jõuan vabatahtlikku tööd tehes ja aega teenimas olles veel mitu korda ümber mõelda, olen kindel, et lähen õppima midagi seoses robootika ja automatiseeritud tootmistehnikaga ja teen seda kindlasti ühes Eesti kõrgkoolis.

Pärast kõrgkooliõpinguid on plaan Saaremaale tagasi tulla ja ehk ka oma firma püsti panna. Esialgu ei oska öelda, millega see firma täpselt tegeleks, kuid see oleks midagi CNC-pinkide, 3D-printerite ja igasuguste laserlõikuspinkidega ettevõte, mis toodaks näiteks mööblit või midagi säärast. On ka olnud mõte ise 3D-printereid tootma hakata, kuid ilmselt asi nii kaugele ei jõua, kuna Hiinas toodetavate odavate printerite tõttu on raske turul konkureerida ja seega ainult printerite tootmise peale minna ei saa.

Minu meelest ongi Saaremaa just selline, nagu ühele minusugusele noorele inimesele vaja oleks. Siiski olen mina üks veidi omamoodi noor ja minu seisukohad paraku paljude omadega ei kattu. Küll aga arvan, et noor inimene tahab maailma näha, teda huvitab see, mida Saaremaal ei ole. Seega, kas tõesti on mõtet püüda noori Saaremaal kinni hoida ja üritada maailma siia tuua või oleks pigem mõistlikum lasta noortel maailma näha ja lasta neil ise aru saada, et Saaremaa on parim koht, kus elada?

Karina Sepp

Kuressaare gümnaasiumi lõpetanu

Nüüd, mil keskkool seljataga, olen avastanud, et võimalusi, mida teha, on rohkem kui arvata oleks osanud. Kindlasti kavatsen õpinguid jätkata, kuid samuti prooviksin lisaraha teenimise jaoks käia ka tööl. Õpingute jätkamiseks on nimekiri üsnagi pikk, näiteks olen kandideerinud Tallinna Ülikooli psühholoogia ning haldus- ja ärikorralduse erialale.

Valikus on veel ka sisekaitseakadeemia tolli ja maksunduse eriala ning tagavaraplaaniks olen valinud Tallinna majanduskoolis ärikorralduse spetsialisti eriala.

Kui ma mõtlen Saaremaale tagasi tulemisele, siis tõenäoliselt juhtuks see hilisemas tulevikus, sest olles Kuressaare tüdruk, tean hästi, et kahjuks valikuid on siin vähe. Samuti arvan, et on õige mõneks ajaks lahkuda kodust, avastada maailma ja leida niiöelda see oma tee.