Abivajajad tõid uuringus välja valdkonna kitsaskohad

Invaru abivahendikeskuse uuring näitab Saaremaa abivajajate üldist rahulolu, kuid toob välja ka kitsaskohad.

Eesti suurim abivahendikeskus Invaru viis abivajajate ja nende lähedaste seas läbi uuringu, saamaks tagasisidet abivahendite valdkonna toimimisele.

Invaru andmeil külastab keskuse Kuressaares asuvat esindust iga kuu ligi 400 abivajajat.

Uuringu tulemusest selgus, et inimesed soovivad rohkem teada riiklike soodustuste võimaluste kohta, sest rohkem kui pooled üle-eestilises uuringus osalenutest (55%) ei ole riiklike soodustingimustega hästi kursis. Kuressaare esinduse külastajatest ei ole soodustingimustega hästi kursis koguni 70% vastanuist.

“Peame kõik rohkem pingutama, et info oleks kättesaadavam erinevates kanalites ning samuti tuleb inimesi julgustada infot küsima,” märkis Invaru juht Enn Leinuste.

62% uuringus osalejatest eelistab abivahendite ja nende kohta info saamiseks just esindusi, sest ei otsi tavaliselt infot telefoni või e-kanalite kaudu. Kaks kolmandikku ettevõttesse pöördujatest on just eakamad abivajajad, kes ei kasuta arvutit ning eelistavad suhelda kohapeal teenindajaga.

Uuringus osalenud abivajajad ei olnud rahul olukorraga, kus soodustuse kasutamiseks on vaja tulla esindusse nii paljude erinevate dokumentidega. Leinuste kinnitusel töötab sotsiaalkindlustusamet praegu selle nimel, et e-lahendused jõuaksid kiirelt ka abivahendite kasutajateni ja väheneks vajadus erinevaid tõendeid endaga kaasas kanda.

Uuringust selgus, et kõige sagedamini pöörduvad inimesed abivahendikeskusesse just mähkmete, seejärel liikumisvahendite ning siis tualeti- või vanniabivahendite järele. Kuna praegu saab riiklike soodustingimuste abil soetada ühekordseid abivahendeid nagu mähkmed, linad, kateetrid ja nahahooldusvahendid vaid üheks kuuks, peavad väga paljud abivajajad või nende lähedased külastama esindust iga kuu.

Uuringu järgi on inimesed hästi kursis abivahendite üürimise võimalusega. Leinuste kinnitusel ei tea aga paljud seda, et riikliku soodustusega abivahendi üürimiseks tuleb samuti kaasa võtta soodustust tõendavad dokumendid.

“Meil on hea meel, et saime põhjalikku tagasisidet – nii kiitusi kui ka konstruktiivseid ettepanekuid oma teenustele. Igal juhul saime kinnitust, et liigume õiges suunas,” võttis Leinuste tulemused kokku.