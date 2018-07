JUHTKIRI: Vajalik maja

Sellest, et Kuressaares napib üürpindasid, kus mobiilne tööjõud saaks end lühemaks või pikemaks ajaks Saaremaale tööle saabudes sisse seada või siis päris omaenda kodu leidmiseni elada, on räägitud aastaid. Omavalitsusel suurt midagi välja pakkuda ei ole, üüriturg aga on üsna nigel.

Omavalitsusele kuuluvate üürikorterite idee on küpsenud juba mõnda aega. Kui veel sel kevadel kaalus vallavalitsus, kas võtta vastu riigi pakutud maatükk Ida tänaval, siis nüüd on sellest kavatsusest loobutud.

Kui volikogu ütleb oma jah-sõna ja saarlased saavad üürikorterite ehitamiseks toetust, kerkib üürimaja hoopiski Kitsale tänavale linnapargi lähedal. Tühjale krundile, kus praegu võimutsevad mehekõrgused takjad ja kassitapp.

Kui räämas krundile kerkib korralik – ning loodetavasti nägus ja vanalinna sobiv – hoone, on Kuressaare sellest igal juhul võitnud.