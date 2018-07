Keskkonnaamet on Varese sadamas tuugeni vastu

Varem nii Pahapilli külarahva kui Saaremaa vallavalitsuse vastuseisule põrkunud Varese sadamasse tuugeni püstitamise plaan ei leia tuge ka keskkonnaametist.

Sel nädalal Varese sadama detailplaneeringu menetluse käigus arendajale kirja saatnud amet on ühte meelt vallaga, et tuugeni püstitamine veekaitsevööndisse ja sellega turule elektri tootmine pole hädavajalik. Alternatiivina pakub amet välja päikesepaneele, kuna neid saab paigaldada väljapoole veekaitsevööndit ning sellega ei kaasneks seaduses sätestatud majandustegevuse keeldu.

Mai lõpus andis vald Varese sadama arendajale (OÜ Adepte) teada, et sadamas on juba elektriühendus ning seega pole tuugen sadama toimimise eelduseks. Et generaator plaanitakse ühendada elektrivõrku, saab järeldada, et toodetud elektrit kavatsetakse müüa, mitte kasutada üksnes sadama tarbeks. Vald toetab sadama arendamissoovi, kuid usub, et seda saab teha tuugenit rajamata.

Tuugeni vastu on ka kohalikud. Rahvas on mures selle tekitatava müra pärast ning leiab, et see häirib elukeskkonda ega sobi nii lähedale elamutele. Tekkinud vastuolus avalike huvide ja erahuvide vahel leiab vald, et avalik huvi kaalub üles erahuvi. Ühtlasi tegi vald arendajale ettepaneku loobuda tuugenist.

Mullu Mustjala valla algatatud planeeringu menetlus on kulgenud pidevas konfliktis. Esialgset lahendust on korrigeeritud tulenevalt nii kaitseministeeriumi vastuseisust kui naaberkinnistute omanike ettepanekutest. Esialgu esitatud 150 m kõrgune tuugen on asendatud 83 m kõrgusega ning kahe võimaliku asukoha asemel on esitatud üks.