Kuressaare Kultuuripealinn 2024 kutsel kogunes raekojas ligi 40 inimest. Tegemist oli esimese suure koostööüritusega, kus käsitleti ja vaieldi kultuuri perspektiivi üle.

Kohtumisel moodustati teemagrupid, kes pakkusid välja võimalusi probleemidest lahendusteni. Olulisena jäi kõlama Kuressaare ja Saaremaa ühise nägemuse ja loo kirjutamise vajadus ja lahenduste otsimise väljakutse. Selleks hakkab koosloomise ja kultuuripealinna klubi koos käima igal nädalal.

Saaremaa abivallavanem Helle Kahm on veendunud, et kõrgemate kultuuriväärtuste poole pürgimine on oluline.

“Jäädes põhivajaduste rahuldamise tasandile, ei erine inimloom palju mutist või puugist,” leidis ta.

Eilne koosolemine kinnitas tema sõnul, et saarlased tahavad erinevatel teemadel kaasa rääkida, lahendusi leida ja maailma parandada, alustades iseendast.