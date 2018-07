REPLIIK: “Hullumeelsus” viib edasi

“Muusik Maria Faust võrdles oma arvamusloos Kuressaare pürgimist Euroopa kultuuripealinnaks hullumeelsusega. Mina leian, et “hullumeelsus” on ikka aidanud asja arendada,” ütles kolmapäevases Kadi raadio saates “Keskpäev” Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro. “Olulised on kaks küsimust: mida teha ja kuidas teha.”

Tagasiside meie plaanile on olnud ainult positiivne ja mõistlikke ideid, millega midagi peale hakata, et asjaga edasi minna, oleme saanud juba üksjagu.

Näiteks kuidas neid materjale, mida loodame lähiajal produtseerida, kuidas neid levitada. Juba siin on meil teada tehnilisi võimalusi – millised on need näiteks praamil ja millised sadamas jne.

Arvamusartikli autor Maria Faust ütleb: “Oleks väga tore, kui “Kuressaare Euroopa kultuuripealinnaks” loosungist saaks alguse dialoog, mis tooks Kuressaare välja provintslikust asjaajamisest ja traditsioonilisest kangekaelsusest.”

Paraku ei saa ma aru sellest, mida ta provintsliku asjaajamise ja traditsioonilise kangekaelsuse all silmas peab. Asjaajamine on paraku asjaajamine, bürokraatiata ka ei saa. Samas on jonn ja kangekaelsus asi, mille peale saaks võib-olla nii üht kui teist üles ehitada.

Olen nõus, et peame oma tipptegijad üles leidma. Aga kui mõni tippudest juhtub parasjagu näiteks siin, Saaremaal, olema – esimesena tuleb pähe Ain Anger –, siis eks me lubame tal laulda ka.

Vaidlused ideede pärast võivad olla väga erinevad, ma loodan, et arutledes vaidleme ikka positiivses mõttes.

Peame silmas pidama, et kogu see kultuuripealinnaks kandideerimine ja isegi kultuuripealinnaks olemine – keegi ju Eestist kindlasti selleks saab – on eelkõige vahend oma elu elavdamiseks, oma probleemide väljatoomiseks ja lahendamiseks.

Seetõttu arvan, et see 36 000 eurot, mis vallavolikogus lisaeelarvega lõpuks ikkagi kinnitatud sai, ei ole mingil juhul maha visatud raha. Selle summa sees ei ole vallavolinike ega vallaametnike töötasusid, vaid see raha on mõeldud selleks, kui midagi on vaja toota ja näiteks ekspertarvamust osta.

Ja küll need ideed tulevad! Seda hirmu, et väärt ideed jääksid tähelepanuta ja kasutamata, ei ole.