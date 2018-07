Romantikakuud tähistab nostalgiline pulmakleidinäitus

Saaremaa kaubamajas avatakse homme romantiline näitus “Nii heas kui halvas”, kus eksponeeritakse peaasjalikult nõukaajast pärinevaid rõivaid, milles saarlasi on paari pandud.

Saaremaa kaubamaja juhataja Ülle Puppart selgitas, et teist aastat järjest on juuli kaubamajas romantikakuu. Idee selle raames pulmakleitide näitus korraldada tuli Ülle tütrelt Piret Puppartilt. Pulmarõivaid toodi kaubamajja raadiokuulutuse peale ja samuti nägid kaubamaja töötajad ise selleks vaeva, et näitus kokku tuleks. Kujundada aitas väljapanekut Tõnis Kipper.

Vanim pulmakleit näitusel pärineb aastast 1930 ja kasutatud on seda sihtotstarbeliselt kahel korral. Seejuures jäid kahe pulma vahele küüditamine Sõrvest Saksamaale ja majapõleng. Kleitidel on omad lood, tõdes Puppart. Põnevamad faktid on näitusel lugemiseks üleval. Valdavas osas pärinevad kleidid 1960.–1990. aastatest.

Meeleolu loomiseks on näitusesaalis veel ajastukohaste nõudega kaetud laud ja fotod, kus jäädvustatud vanu pulmatraditsioone. Nostalgilisi tundeid peaks aga äratama legendaarne tool, millel omal ajal kõiki Kuressaares paaripanduid pildistati.

Romantikakuu kulmineerub kaubamajas 14. juulil, mil toimub romantikalaat ja kohal on ka lembelaulikud Renat ning Risto Ränk. “Kogu maja on siis üleni romantiline,” kinnitas Puppart. Terve juuli jooksul saab kaubamajast moedisainerite Tiina Talumehe ja Hanna Korsari pulma­kleite tellida.

Puppart loodab, et teisedki ettevõtted tulevad romantikakuu teemaga rohkem kaasa. Pulmapealinna idee on tema sõnul hea, kuid selle nimel, et Kuressaarele vastavat kuvandit luua, tuleb vaeva näha. “Kes meid siis veel turundab,” lausus ta. Näitus avatakse homme kell 12 ja pulmarõivaid saab imetleda augusti alguseni.

Merepäevade ajaks tuleb kaubamaja tõenäoliselt välja juba uue näitusega.