Saare tootjate reklaam jäänuks peaaegu “laevalt maha”

Saaremaa ettevõtjate liidus oli hiljuti arutusel reklaamiküsimus TS Laevade teenindatavatel parvlaevadel. Seda selles võtmes, et väikse arusaamatuse tõttu ei oleks saarlaste paberkandjal reklaam peaaegu laevadele pääsenud.

Saarte koostöökogu (SKK) selgituste kohaselt oli neil TS Laevadega kokkulepe, et parvlaevadel tohib jagada infovoldikut ehk Saaremaa kupongiraamatut, millesse saab koguda Saaremaa ehtsa toote kleebiseid. Vastavalt kokkuleppele edastas SKK vedajale kooskõlastamiseks oma reklaamieksponaadi kujunduse. Ehkki tervikuna see ei sobinud, saadi kooskõlastus ühele väikesele osale, mis pidi tulema laeval kassade juurde.

Siis aga avaldas üks SKK töötajatest erinevate teemade koosmõjul sotsiaalmeedias asja üle isiklikku arvamust, mistõttu TS Laevad tühistas kokkulepped. SKK avaldas lootust, et läbirääkimiste käigus õnnestub vedajaga reklaami osas uuesti kompromissile jõuda. TS Laevade teenindus- ja müügivaldkonna juht Pille Kauber tõdes, et Saaremaa väiketootjaid ühendava Saaremaa ehtsa toote märgist kandvate toodete müügi ja promomise osas on neil SKK-ga olnud koostöö juba mõnda aega.

“Tõsi ta on, et partneri poolt tulnud vahepealsed seisukohad olid meie jaoks üheaegselt nii ootamatud kui üllatavad,” möönis ta. Samas on tema sõnul neil teemadel vahepeal juba kohtutud ja olukorda arutatud. “Ja me ei näe takistust, miks see koostöö ei võiks toimuda ka edaspidi,” kinnitas Kauber.

Omalt poolt üritab vedaja Kauberi sõnul leida jätkuvalt võimalusi koostööks Saaremaa ja Muhumaa väiketootjatega, ühtlasi peavad nad Saaremaa ehtsa toote märgist heaks algatuseks. “Oleme kindlad, et tuues Muhumaale ja Saaremaale aina enam reisijaid, annab TS Laevad arvestatava panuse saarte väiketootjate ettevõtmistesse.”