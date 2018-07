Vald tahab üürimaja ehitada kesklinna

Saaremaa vallavalitsusel on kavas lasta mobiilsele tööjõule mõeldud üürimaja Kuressaares ehitada Ida tänava asemel Kitsale tänavale.

“Üürimajade vähesus on probleemiks olnud juba aastaid ning selle lahendamisele Kredexi poolt rakendatava Elamufondi investeeringu toetusmeetmega mõeldi juba Kuressaare linnavalitsuse ajal,” nentis abivallavanem Marili Niits. Ta möönis, et esialgne kavatsus oli üürimaja ehitada Ida 64 krundile ning selleks krunt riigilt võõrandada, ent plaanid muutusid.

“Enne riigile taotluse esitamist saime teada, et üks kohalik omavalitsus oli saanud antud meetme esimesest voorust positiivse toetusotsuse, rakendades teistlaadi mudelit, mis tekitas meis suurt huvi,” selgitas Niits. “Seepärast otsustasime meiegi selgitada välja, kas Saaremaal leidub ettevõtjat, kes oleks valmis ehitama üürielamut Kuressaarde tingimusel, et luuakse OÜ, millest 51% omanik on kohalik omavalitsus ning omavalitsuse kulu oleks ainult 51% osakapitalist ehk 1275 eurot.”

Koostööpartneri leidmiseks kuulutas vallavalitsus välja konkursi tingimustel, et ettevõttel oleks ehitamiseks pakkuda kinnistu Kuressaares, kinnistule ehitataks 8-30 korterit ning ettevõte panustaks rahaliselt vähemalt 50% abikõlbulikest kuludest.

Kahest osalenud ettevõttest valis hindamiskomisjon valla üürielamu projekti partneriks Tullio Libliku ettevõtte OÜ Saarte Investeering, kel on kavas osta Saare Kalurilt üürielamu tarvis tühjana seisev kinnistu aadressil Kitsas tn 16 ning kes on valmis looma äriühingut vastavalt mainitud tingimustele. “Võlaõigusleping on meil kinnistu praeguse omanikuga sõlmitud,” ütles Tullio Liblik.

Libliku hinnangul on Kitsa tänava kinnistu üürimaja ehitamiseks parem asukoht kui krunt Ida-Niidus. “Skandinaavia kogemusele tuginedes leiame, et sarnased üürimajad peaksid asuma võimalikult kesklinnas,” lausus ta. “Kitsas 16 asukoht vastab nõudmistele, mis üürimajade puhul seatud on: see asub kesklinnas. Sealt keskväljakule, kaubamajja või Rae poodi jalutada võtab 5-6 minutit. Samuti on transpordiga varustatus lähikonnas hea.”

Tillukesed korterid spetsialistidele

Tullio Libliku sõnul võimaldab kinnistu suurus ehitada sinna 262 m2 põhjapindalaga hoone. “Detailplaneering näeb seal ette kahe- ja poolekorruselise maja,” märkis Liblik.

Abivallavanema sõnul tuleks majja umbes 20 üürikorterit, mis on mõeldud mobiilsele tööjõule, erinevatele spetsialistidele, näiteks arstitudengitele.

Esialgse plaani järgi on üürikorterid kavandatud 1-2-toalised, suurusega 18–25 m². “Soovi on avaldatud aga, et üks-kaks korterit oleksid 3-toalised, kuhu spetsialistid saaksid elama asuda perega,” rääkis Niits.

Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse koosolekul, kus abivallavanem projekti tutvustas, leiti, et mobiilsele tööjõule mõeldud üürikorterid on väga vajalikud. Koosolekul osalenud ettevõtjad avaldasid aga arvamust, et korterite suurus peaks algama vähemalt 30 m2, kuna “vastasel juhul on paratamatult tegemist hotellitoaga”. Abivallavanema sõnul valmib üürimaja lõplik lahendus ettevõtja ja vallavalitsuse koostöös.

Üürimaja ehitamiseks moodustati vallavalitsuse osalusega ettevõte OÜ Kitsas 16 Kodu, mille juhataja on Tullio Liblik. Liblik seob end projektiga 20 aastaks ehk 20 aastat ei tohi maja võõrandada.

Vallavalitsus kavatseb üürimaja jaoks taotleda investeeringutoetust majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi elamufondist, mille taotlusvoor on avatud 15. augustini. Ühe kohaliku omavalitsuse kohta on toetus 2 500 000 eurot, toetuse määr aga 50% abikõlbulikest kuludest.

Veksleid tähtaja osas välja ei käi

Abivallavanem Marili Niitsi andmeil peaks üürimaja ehituslik eelprojekt valmima juuli esimesel poolel. Vallavolikogu käsitleb üürimaja teemat oma erakorralisel koosolekul 25. juuli istungil.

“Kui volikogu annab jah-sõna, liigume asjaga edasi ja 15. augustil teeb vallavalitsus taotluse Kredexile,” lausus Tullio Liblik. “Kui meil on maa, eelprojekt ja rahastamisotsus, siis peame veel jõudma ehitusloa saamiseni. Kuna ma ei tea, kui kaua see aega võtab, ei saa ma veksleid tähtaegade osas välja anda. Hoone enese ehitamine võtaks aega seitse-kaheksa kuud.”