GALERII: Saaremaal on kaunid nii kodud kui ka avalikud objektid

Kaunite kodude kõrval võib Saaremaal ilu leida ka koolihoovidest ja muuseumitest.

Üleriigilise konkursi “Eesti kaunis kodu” nominendid Saare maakonnast on tänavu ühiskondlik-avalikest objektidest Kuressaare gümnaasium ja Saaremaa Muuseumi filiaal Mihkli talumuuseum Vikil, talude kategoorias Fööniksi aed Jaagu talus Ariste külas ning spordirajatiste kategoorias Soobiku avastusrada Püha külas. Kokku esitati konkursile Saare maakonnast 22 objekti. Komisjon valis neist välja kolm, mis esitati presidendile tunnustamiseks. Lisaks esitati üleriigilisele konkursile spordi- ja terviseradade kategoorias väljavalitu.

Eile külastasid nominente kodukaunistamiskomisjoni liikmed koos Saaremaa vallavolikogu esimehe Tiiu Aroga. Vabariigi presidendi tunnustused antakse nominentidele üle 25. augustil Viljandis.

Maakonnakomisjoni esimees Reet Viira avaldas tänu kõikidele osalejatele. “Eriline tänu Saaremaa vallale konkurssi edasi viimast haldusreformi järgses olukorras,” lisas ta. Viira sõnul võib julgelt öelda, et meie saar on täis tegusaid, lahkeid, avatud mõttelennuga julgeid inimesi. “On ju kodude väravad olnud kaua kiivalt lukus, et keegi pärast kriitikat ei teeks. Täna on saarlane oma värava valla löönud ja kutsub rõõmuga oma tehtud ilu nautima. Kas on see ajamärk – ei tea. Ju me oleme saanud lahti valehäbist, et oh mis minul, ja oleme enesekindlamad. Saartel on, mida näidata,” märkis ta.

Mihkli talumuuseum jäi komisjonile silma “targa hooldusega”. “Vanad puud on alles, on tarbeaed ja iluaed, puisniit õigeaegselt niidetud, lillerajad sisse tehtud,” loetles Viira ja lisas, et Mihkli talumuuseum on heaks näiteks sellest, et ei ole vaja üle hooldada. “Ka avalik objekt võib olla kaunis,” rõõmustas ta.

Talumuuseumis töötav Anni Suurna ütles, et ülesanded on neil kollektiivis viie peale küll enam-vähem ära jaotatud, kuid ollakse ka üksteisele abiks nii, kuidas olukord nõuab.

“Muidu ei saaks siin hakkama,” viitas ta muuseumi suurele alale, mis laiub neljal hektaril. Kõige suurem töö on tema sõnul kevadeti, mil tuleb kõik lehed kokku riisuda. Siiski jõutakse mõelda ka silmailu peale. “Oleme mõnda metsalille ka muuseumi alale toonud, sest eks kunagi korjatigi metsast ilusamad lilled,” märkis ta.

Püha Soobiku avastusraja loomise üks eestvedajaid Eveli Nõgu ütles, et raja tegid nad piirkonna ja eelkõige sealsete laste heaks. Tunnustus annab aga jätkamiseks indu juurde.

Kauneid aedu saab külastada pühapäeval kella kümnest hommikul kuueni õhtul. Kokku on pühapäeval avatud 16 aeda.

“Saarte avatud aiad” toimub juba kuuendat suve.