JUHTKIRI: Ilutegijad

“Kaunis kodu” on ilus tiitel – tunnustus kodu kauniks tegemise ja kaunina hoidmise eest. Seda, kui suur on tehtud töö ja nähtud vaev, teab muidugi kõige paremini sellise kodu omanik ja ilutegija ise. See töö ja vaev pole aga olnud asjata – seda suurem on armastus oma kätega loodud kodu ja koduaia vastu.

Nagu näitas tänavune konkurss “Eesti kaunis kodu”, võib Saaremaal ilu leida aga palju rohkematest kohtadest kui kodudest – imetlemist väärt on ka meie koolihoovid, muuseumid ja matkarajadki. Viimastest esitati üleriigilisele konkursile ka MTÜ Pihtla Lapsed tegusate perede eestvedamisel loodud Püha Soobiku avastusrada.

Konkursi maakonnakomisjoni esimehe Reet Viira sõnul on meil siin Saaremaal, mida teistelegi näidata. Nii on kõik huvilised oodatud pühapäeval uudistama kauneid aedu. Kasutage juhust.