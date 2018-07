Kaitsevägi uurib, kas Uudo Seppa alandati sõjaväes

Kaitsevägi hakkab uurima, kas vastab tõele, et laulja Uudo Seppa sõjaväes alandati. Käsu menetlus algatada andis kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kirjutas Delfi.

Värskes Kroonikas rääkisid Uudo Sepa vanemad Egon ja Merike, kuidas poega sõjaväes alandati. Muu hulgas märkis ta ema Merike: “Uudot alandati. Kui ta ütles: “Palun luba lahkuda!”, siis vastati, et lahkuvad ainult surnud. “Tuleb öelda, et palun lubage minna.” Siis pidi Uudo end alasti võtma ja teised poisid kandsid teda kätel. Ta pandi lumele ja poisid lõid kulpi ning ütlesid, et sa oled nüüd surnud. Selline asi juhtus kahel korral.”

Uudol on Scheuermanni tõbi, teismeliseeas ilmnev seljalüli eesosa kasvuhäire, mis avaldub seljavalu ja selgroo kõverdumisena.

Kaitseväe peastaabi esindaja Igor Ljapin ütles, et kaitseväes ei ole määrustikuvälised suhted mingil kombel lubatavad. Sestap andis Riho Terras korralduse läbi viia erakorraline järelevalvemenetlus. “Kui ilmneb, et toime on pandud distsiplinaarsüütegu, võtab menetluse üle sõjaväepolitsei,” selgitas Ljapin.

Uudo Sepp arvati reamehena ajateenistusse 2. oktoobril 2017. Esimest korda pöördus ta seljapiirkonna probleemidega meditsiiniteenistuse poole 17. oktoobril. Kohe määrati talle väljaõppes füüsiline vabastus. Sepp käis oktoobris-novembris lennubaasi meditsiinikeskuses vastuvõtul kokku 14 korda.

Kaitseväe teatel ei osalenud Sepp ajateenistuse jooksul ühelgi rännakul. Lühikest distantsi kandis Sepp nii seljakotti kui ka lahingvarustust kolmel korral, enne esimest pöördumist meditsiiniteenistuse poole. Sepp vabastati teenistusest 30. novembril.