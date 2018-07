Leisi päästekomando sai endale uue auto

Leisi vabatahtliku päästekomando mehed käisid neljapäeval Järvakandis, kust sõitsid koju varem Orissaares olnud Scania P94 Rosenbaueriga (Katariina I).

Komandopealik Peeter Rumm ütles, et seni kasutuses olnud 1972. aasta auto Scania80 on päris otsas ja oli viimane aeg see uuema vastu vahetada. “See on nii läbi, et pealmine osa kukub suuremas kurvis aukude sees pealt ära,” lausus ta.

“Nüüd saime endale 1998. aasta auto ehk esimese ringi Katariina, mis päästeamet vabatahtlike komandodele annab. See on korralikum ja kaasaegsem auto, kuigi varustus, millega reageerime liiklusavariidele ja kustutusöödele, on meil tasemel ja varasemast olemas. Aga kindlasti lähevad meie võimalused paremaks, sest vana tehnika oli lihtsalt nii otsas.”

Riikliku komando tegevuse Leisis lõpetas päästeamet 2012. aastal ja seejärel alustas tegevust vabatahtlik päästekomando, mille tarvis loodi ka MTÜ. 2018. aastal on komandol olnud 8 väljasõitu, mullu 18.