Muuseumi aitab turundada noor ettevõtja

Saarlasest ettevõtja Siim Saat aitab sügiseni Saaremaa Muuseumit turundada.

SA Saaremaa Muuseum juhatuse liige Rita Valge ütles Saarte Häälele, et Siim Saat tuli neile appi just turunduse ja tootearenduse valdkonnas. “Leppisime kokku, et ta mõned kuud panustab meie heaks nädala kuus,” lisas ta.

Siim Saat selgitas, et ta ei anna muuseumile pelgalt nõu, vaid jagab oma kogemusi ja teadmisi, et vältida potentsiaalselt kulukaid vigu. Varem on ta koostööd teinud mitmete muuseumite ja turismiatraktsioonidega nagu näiteks Lennusadam ja SA Tallinna Teletorn.

Konkreetsemalt panustab Saat muuseumi poolt pakutavate teenuste ja toodete ning ka partnersuhete arendamisele. “Üldise turunduse eest vastutavad teised tublid kaaslased muuseumis, minu roll on turundamine partneritele nagu reisibürood või suunatud firmadele, kes otsivad kohta, kus korraldada oma üritusi, et kasvatada lisateenuste müüki,” selgitas ta.

Saat tõdes, et on juba pikalt kuklas tundnud kohustust panustada rohkem oma aega Saaremaa Muuseumi hüvanguks, sest tegemist on tema lapsepõlve mängumaaga. “Muuseumi valitud suund oli juba varem õige, seega ei tasu minu rolli ületähtsustada,” lisas ta.