Saaremaa põllumehed soovivad erakorralise olukorra väljakuulutamist

Kõrvuti teiste maakondadega tegi ka Saaremaa põllumeeste liit maaeluministeeriumile pöördumise, milles palutakse välja kuulutada erakorraline olukord ja maksta võimalusel põllumeestele riigipoolset abi.

Saaremaa põllumeeste liidu juhatuse esimees Tõnu Post märkis juuni lõpus saadetud pöördumises, et juba 2017. aasta sügisel hakkasid liigsed sajud segama koristust, õigeaegset põldude ettevalmistust ja sügiskülvi. Oluliselt vähem suudeti külvata talivilja ja kuna põldudele tekkisid veeloigud, siis osa taliviljast ka hävis.

Sandisti läks ka suviviljadega, sest peale lume sulamist oluliselt vihma ei sadanud ning viimastel külvidel ei tahtnud seeme niiskuse puudusel idaneda.

Nüüd on põua tõttu suviviljade põllud laigulised ja tärkamine väga ebaühtlane, tõusnud viljad ei ole võrsunud või on võrsed kuivanud. Pähik on moodustunud ca 10 cm varre otsa, mis osal põldudest koristamise praktiliselt välistab.

Suviraps osaliselt alles tärkab ja seeme ilmselt ei jõuagi valmida. Hernes ja uba on väga madala kasvuga ja saagikus kujuneb väga väikeseks. Taliviljad on mõnevõrra paremas olukorras, kuid sealgi on paljud põllud laigulised ja saak jääb kesiseks.